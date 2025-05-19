Стали известны подробности о школе «Сириус», в которой Путин созванивался с Трампом

Музыкальная школа «Сириус» начала работу в 2024 году, в ней реализуются программы начального и среднего образования с целью формирования эффективной модели выявления талантливых детей и молодежи. Это следует из пресс-релиза, который есть в распоряжении URA.RU.
«В учреждении реализуются программы начального и среднего профессионального образования.Обучение ведется по направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты», — отмечается в документе. Там говорится, что преподавательский состав включает 11 специалистов. В настоящее время в ней обучаются 57 учеников.
Педагоги работают с детьми по принципу индивидуального подхода. Во время обучения в «Сириусе» все ученики имеют возможность выступать на больших сценах, участвовать в конкурсах и фестивалях.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа прошел 19 мая. Стало известно, что Путин, не успев доехать до резиденции, созванивался с американским лидером прямо из здания школы «Сириус». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент имеет всю необходимую инфраструктуру для связи в любом месте, что между Россией и США существует красная линия, обеспечивающая безопасное соединение, и что для Путина оборудовали специальный кабинет для проведения переговоров с Трампом.
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