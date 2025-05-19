19 мая 2025

Директор внупола ХМАО довел установки чиновникам Пыть-Яха после выборов мэра

Глава депполитики ХМАО Харитонов запретил мэрии Пыть-Яха игнорировать жителей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов довел установки до чиновников мэрии Пыть-Яха после выборов главы города
Директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов довел установки до чиновников мэрии Пыть-Яха после выборов главы города Фото:

Директор департамента внутренней политики ХМАО Харитонов довел ряд установок чиновникам мэрии Пыть-Яха после избрания нового главы. Он сделал акцент на том, что администрация должна погружаться в проблемные городские вопросы, а не отмахиваться от них, как это происходило при бывшем мэре Дмитрии Горбунове. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Харитонов участвовал в работе комиссии по выборам главы города. Но еще успел провести встречи с чиновниками и местными общественниками, а также пообщался с прокурором Филипенко. Он сделал акцент на том, что администрация должна погружаться в проблемные городские вопросы, а не отмахиваться от них, как это происходило при бывшем мэре Горбунове», — рассказал источник в администрации Пыть-Яха.

Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Директор депполитики Харитонов ответил на звонок журналиста агентства, однако отказался комментировать информацию.

Бывший мэр Пыть-Яха проработал всего 1,5 года и был досрочно отправлен в отставку в день приезда в муниципалитет губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Новым градоначальником 19 мая избран депутат окружной думы Сергей Елишев.

Ранее URA.RU сообщало итоги выборов главы в самом скандальном муниципалитете Югры. Пыть-Ях известен мэропадами, конфликтами в гордуме и администрации, из-за которых часто попадает в федеральную новостную повестку с негативным бэкграундом.

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Директор департамента внутренней политики ХМАО Харитонов довел ряд установок чиновникам мэрии Пыть-Яха после избрания нового главы. Он сделал акцент на том, что администрация должна погружаться в проблемные городские вопросы, а не отмахиваться от них, как это происходило при бывшем мэре Дмитрии Горбунове. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Харитонов участвовал в работе комиссии по выборам главы города. Но еще успел провести встречи с чиновниками и местными общественниками, а также пообщался с прокурором Филипенко. Он сделал акцент на том, что администрация должна погружаться в проблемные городские вопросы, а не отмахиваться от них, как это происходило при бывшем мэре Горбунове», — рассказал источник в администрации Пыть-Яха. Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Директор депполитики Харитонов ответил на звонок журналиста агентства, однако отказался комментировать информацию. Бывший мэр Пыть-Яха проработал всего 1,5 года и был досрочно отправлен в отставку в день приезда в муниципалитет губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Новым градоначальником 19 мая избран депутат окружной думы Сергей Елишев. Ранее URA.RU сообщало итоги выборов главы в самом скандальном муниципалитете Югры. Пыть-Ях известен мэропадами, конфликтами в гордуме и администрации, из-за которых часто попадает в федеральную новостную повестку с негативным бэкграундом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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