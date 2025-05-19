Директор департамента внутренней политики ХМАО Харитонов довел ряд установок чиновникам мэрии Пыть-Яха после избрания нового главы. Он сделал акцент на том, что администрация должна погружаться в проблемные городские вопросы, а не отмахиваться от них, как это происходило при бывшем мэре Дмитрии Горбунове. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Харитонов участвовал в работе комиссии по выборам главы города. Но еще успел провести встречи с чиновниками и местными общественниками, а также пообщался с прокурором Филипенко. Он сделал акцент на том, что администрация должна погружаться в проблемные городские вопросы, а не отмахиваться от них, как это происходило при бывшем мэре Горбунове», — рассказал источник в администрации Пыть-Яха.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Директор депполитики Харитонов ответил на звонок журналиста агентства, однако отказался комментировать информацию.
Бывший мэр Пыть-Яха проработал всего 1,5 года и был досрочно отправлен в отставку в день приезда в муниципалитет губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Новым градоначальником 19 мая избран депутат окружной думы Сергей Елишев.
Ранее URA.RU сообщало итоги выборов главы в самом скандальном муниципалитете Югры. Пыть-Ях известен мэропадами, конфликтами в гордуме и администрации, из-за которых часто попадает в федеральную новостную повестку с негативным бэкграундом.
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