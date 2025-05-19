Бизнесмен Олег Дубов и спортсмен Олег Урюпин, которых следствие считает виновными в убийстве членов семьи Шароянов в 1993 году, не смогли озвучить в суде Кургана все, что хотели сказать в процедуре последнего слова. Их неоднократно прерывал судья ввиду невозможности оглашения определенных данных перед присяжными заседателями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.
«Я прошу вас остановиться и напоминаю, что вы не можете говорить что-либо, что не касается рассматриваемого уголовного дела. Вы должны действовать строго в рамках закона, поскольку сами выбрали слушание с участием присяжных заседателей», — такие замечания слышали в суде Кургана обвиняемые Дубов и Урюпин. Пока подсудимые пытались донести до присяжных свою точку зрения, судья Андрей Долгих прервал их не менее 10 раз, чтобы звучали лишь данные по уголовному делу.
Ситуация расстроила подсудимых. Они готовились рассказать присяжным собственные версии, но в ходе их докладов любые отступления от канвы обвинения пресекались судьей.
Что сказал Урюпин
Первым слово получил Урюпин. Он начал рассказывать о своей жизни до 30 лет и после, но был прерван. Выслушав судью и подумав, спортсмен заявил, что не мог дать приказ об убийстве Шароянов Сурену Арутюняну. В качестве довода он привел показания участника стрельбы Арутюняна следователям. В них тот говорил, что видел из машины, как после разговора Урюпин и Исабек Шароян разошлись в разные стороны. Обвиняемый Урюпин сообщил, что тогда он поднялся на второй этаж здания комбината питания и, соответственно, уже не встретил Арутюняна, который отправился вслед за погибшими на авто.
Урюпин также обратил внимание присяжных на показания охранников, приехавших на разговор с ним в день убийства. Они показали, что видели в офисе лишь молодых людей. Этим обвиняемый хотел сказать, что в комбинате питания не присутствовал его знакомый Алексей Князев (является потерпевшим в части покушения на убийство), которому на тот момент было больше 35 лет. Именно в показаниях Князева прозвучала информация, что Урюпин дал приказ об убийстве Шароянов. Это Князев якобы слышал сам, поскольку утверждал, что был в момент событий в офисе Урюпина в комбинате питания. Обвиняемый предположил, что Князев его непонятно почему оговорил.
Урюпин также хотел рассказать присяжным свое мнение о духовном развитии своей персоны. Но судья Долгих его в очередной раз остановил и попросил не приводить информацию, не относящуюся к сути дела. Обвиняемый развел руками, выразил надежду, что он сможет когда-нибудь рассказать об этом и прийти совместно к истине, после чего был вынужден сесть.
Последнее слово Дубова
Куда более эмоциональным было выступление Дубова. Его судья останавливал гораздо чаще. Бизнесмен сразу заявил, что ему трудно сдерживать себя, когда он слышит оговоры и беспочвенные обвинения в свой адрес. Говоря эти слова, он смотрел в сторону представителей гособвинения. Свое дело Дубов назвал фантазией следственных органов, прокуратуры, которые хотят его обличить, сделать его виновным в том, чего он не делал.
Бывший зять первого курганского губернатора Олега Богомолова в последнем слове начал вспоминать события 30-летней давности, когда ему было 20 с небольшим лет. Дубов не скрывал, что ходил заниматься в спорткомплексы «Локомотив» и «Зауралец». В комбинате питания, недалеко от которого убили Шароянов, у Дубова и его компаньонов было арендовано помещение под холодильник, в котором они хранили масло на продажу.
«Я по несколько раз в день приезжал на склад по работе. Масло я возил на рыночную торговую точку для реализации. Перед тем как увозить, его нужно было оттаять — поэтому я часто наведывался в здание комбината. Заходил наверх к знакомым — так и в день убийства получилось», — вспоминал Дубов.
Бизнесмен хотел заверить присяжных, что на комбинате оказался не по зову других членов группировки «Локомотив». Он напомнил, что в обвинении нет упоминаний, что он участвовал в разборках Шароянов со спортсменами. После этого подсудимый сбился и добавил, что он вообще никогда, кроме этого случая, не привлекался к ответственности и не имел проблем с законом. Тут Дубов снова взволновался и добавил, что имидж злодея, который с 13 лет пытался завладеть чьим-то имущество в составе банды, ему придумала сторона обвинения.
Дубов продолжил вспоминать события того дня. Он сообщил, что по пришествии в здание комбината, поздоровался с младшим сыном Исабека Шарояна, Жорой (является потерпевшим по делу). Затем Дубов поднялся наверх, а по пути вниз встретил Сергея Лосева, попросившего довезти их на машине.
«Лосев не говорил мне, что мы едем убивать Шароянов. Уже поравнявшись с машиной Шароянов, я увидел в заднем зеркале оружие и Лосев с Суреном Арутюняном начали стрелять по ним. Потом я под угрозами уехал. После этого у меня закончилась спокойная, нормальная жизнь. Я реально опасался за свою жизнь. И потом я не скрывался, а 30 лет назад давал точно такие же показания, как и сейчас», — сообщил Дубов.
Мужчина напомнил, что потерпевший родственник Шароянов в суде сказал, что не имеет к нему, Дубову, претензий. Он был согласен с высказыванием потерпевшего о Дубове как о «случайном пассажире». Обвиняемый надеется, что присяжные разберутся в его деле и примут правильное решение.
Реакции судьи на выступление
В ходе выступления судья Долгих прерывал Дубова пять-шесть раз. Подсудимый переходил на личностные данные, срывался на гособвинителей, упоминал о других судебных следствиях, а также заявлял о давлении силовиков, отсылая присяжных к информации в одном из томов уголовного дела. Все это судья неоднократно пресекал. Тогда Дубов сказал, что надеется, что присяжные разберутся в его деле и примут правильное решение, после чего сел на скамью.
Судья после консультаций со сторонами принял решение удалиться в совещательную комнату. Там будет составлен список вопросов, на которые нужно будет ответить присяжным заседателям для вынесения вердикта обвиняемым.
Дубова и Урюпина следствие считает причастными к расстрелу Исабека Шарояна и его сына Юрия в декабре 1993 года. Тела Шароянов были найдены недалеко от комбината питания, куда они приезжали на переговоры с членами группировки «Локомотив». Урюпину также вменяют в вину две попытки покушения — на Шароянов и своего знакомого по спортзалу Алексея Князева. Оба подсудимых свою вину отрицают.
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