19 мая 2025

Экс-главе Роскосмоса Борисову прочат пост сенатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов может стать сенатором
Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов может стать сенатором Фото:

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассматривается в качестве кандидата на должность сенатора. Об этом сообщает газета «Коммерсант». 

«Кандидатура Борисова рассматривается на пост сенатора от Архангельской области. Это место сейчас вакантно», — сообщает источник «Коммерсант» в Совете Федерации.

Место сенатора от Архангельской области освободилось в январе после добровольной отставки Александра Некрасова. Однако на данный момент на официальном портале правовых актов региона отсутствует указ губернатора Александра Цыбульского о назначении нового представителя.

Борисов руководил «Роскосмосом» с июля 2022 года по февраль 2025-го. До этого он занимал пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс (2018–2022), а также был заместителем министра обороны (2012–2018). После ухода с должности главы корпорации его преемником стал Дмитрий Баканов, а сам Борисов получил статус спецпредставителя президента РФ по международному космическому сотрудничеству, пишет телеканал RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассматривается в качестве кандидата на должность сенатора. Об этом сообщает газета «Коммерсант».  «Кандидатура Борисова рассматривается на пост сенатора от Архангельской области. Это место сейчас вакантно», — сообщает источник «Коммерсант» в Совете Федерации. Место сенатора от Архангельской области освободилось в январе после добровольной отставки Александра Некрасова. Однако на данный момент на официальном портале правовых актов региона отсутствует указ губернатора Александра Цыбульского о назначении нового представителя. Борисов руководил «Роскосмосом» с июля 2022 года по февраль 2025-го. До этого он занимал пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс (2018–2022), а также был заместителем министра обороны (2012–2018). После ухода с должности главы корпорации его преемником стал Дмитрий Баканов, а сам Борисов получил статус спецпредставителя президента РФ по международному космическому сотрудничеству, пишет телеканал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...