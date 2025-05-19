Путин восхитился работой Григоровича и направил соболезнования в Большой театр

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования коллективу Большого театра и близким хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована 19 мая на официальном сайте Кремля.
«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные [им] в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По имеющейся информации, причиной смерти выдающегося советского и российского хореографа стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице Москвы, где врачи боролись за его жизнь. В настоящее время родственники Григоровича обсуждают с представителями театрального сообщества вопросы, связанные с его похоронами. Предварительно рассматривается возможность захоронения на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его супруги.
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