19 мая 2025

Путин восхитился работой Григоровича и направил соболезнования в Большой театр

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил об образцовом вкусе художника
Путин заявил об образцовом вкусе художника Фото:

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования коллективу Большого театра и близким хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована 19 мая на официальном сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные [им] в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По имеющейся информации, причиной смерти выдающегося советского и российского хореографа стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице Москвы, где врачи боролись за его жизнь. В настоящее время родственники Григоровича обсуждают с представителями театрального сообщества вопросы, связанные с его похоронами. Предварительно рассматривается возможность захоронения на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его супруги.

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования коллективу Большого театра и близким хореографа Юрия Григоровича в связи с его кончиной. Соответствующая телеграмма опубликована 19 мая на официальном сайте Кремля. «Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета. Знаменитые спектакли, поставленные [им] в Большом театре, на других прославленных сценических площадках планеты, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов и по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. По имеющейся информации, причиной смерти выдающегося советского и российского хореографа стали осложнения после двусторонней пневмонии. Последние две недели жизни 98-летний артист провел в Центральной клинической больнице Москвы, где врачи боролись за его жизнь. В настоящее время родственники Григоровича обсуждают с представителями театрального сообщества вопросы, связанные с его похоронами. Предварительно рассматривается возможность захоронения на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его супруги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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