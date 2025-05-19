19 мая 2025

Зеленский: Украина рассматривает подписание меморандума с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия и Украина действительно могут подписать меморандум
Россия и Украина действительно могут подписать меморандум Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина согласна на подписание с Россией меморандума, который станет основой для заключения соглашения о прекращении конфликта. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания конфликта. До договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал Зеленский, его слова прозвучали в эфире youtube-канала Офиса президента страны.

Глава государства уточнил, что Киев ожидает получения российской редакции соответствующего документа. По словам Зеленского, украинская сторона рассматривает вариант проведения встречи с участием США, России, Украины и ряда европейских государств.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к обсуждению подготовки меморандума с Украиной, который, в числе прочего, может включать положения о прекращении огня. Как пояснил глава государства, в данном документе планируется зафиксировать основные принципы урегулирования, определить сроки заключения мирного договора, а также предусмотреть другие важные положения, включая вероятность введения временного прекращения огня при достижении соответствующих договоренностей.

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Украина согласна на подписание с Россией меморандума, который станет основой для заключения соглашения о прекращении конфликта. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания конфликта. До договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня», — сказал Зеленский, его слова прозвучали в эфире youtube-канала Офиса президента страны. Глава государства уточнил, что Киев ожидает получения российской редакции соответствующего документа. По словам Зеленского, украинская сторона рассматривает вариант проведения встречи с участием США, России, Украины и ряда европейских государств. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта к обсуждению подготовки меморандума с Украиной, который, в числе прочего, может включать положения о прекращении огня. Как пояснил глава государства, в данном документе планируется зафиксировать основные принципы урегулирования, определить сроки заключения мирного договора, а также предусмотреть другие важные положения, включая вероятность введения временного прекращения огня при достижении соответствующих договоренностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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