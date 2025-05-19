Путин и Трамп провели телефонные переговоры по Украине: какие детали беседы стали доступны публике

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом состоялся 19 мая. По завершении беседы российский лидер выступил с комментариями для прессы. Диалог длился более двух часов и, по словам Путина, отличался высокой степенью откровенности, был насыщенным по содержанию и чрезвычайно конструктивным. Подробности об оценке переговоров разными странами — в материале URA.RU.
Итоги переговоров с точки зрения России
Президент России Владимир Путин завершил переговоры с главой США Дональдом Трампом. Переговоры продолжались свыше двух часов и были оценены как содержательные, откровенные и крайне конструктивные. Россия выразила готовность к обсуждению меморандума с Украиной, предусматривающего, в том числе, прекращение огня. Сам разговор между президентом президентами начался с личного поздравления российского лидера по случаю рождения у президента США 11-го внука.
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за проявленный интерес к урегулированию ситуации на Украине и поиску мирного выхода из кризиса. По словам Ушакова, Дональд Трамп рассматривает Россию как одного из ключевых партнеров Соединенных Штатов в торгово-экономической сфере и выступает за скорейшее достижение соглашений по украинскому вопросу.
В ходе телефонных переговоров между Путиным и Трампом обсуждались также вопросы обмена заключенными между двумя странами. Ушаков отметил, что обмен гражданами носит гуманитарный характер и подобные акции уже неоднократно осуществлялись в последние месяцы. Сейчас планируется обмен в формате «9 на 9».
При этом в ходе беседы президентов тема установления конкретных сроков достижения договоренностей о возможном прекращении огня между Россией и Украиной не поднималась. Помощник главы государства также обратил внимание на теплый характер диалога между лидерами: по его словам, подобные разговоры редки, когда ни одна из сторон не спешит завершить беседу. Подчеркивается, что Трамп придерживается позиции, ориентированной не на введение санкций, а на достижение компромиссных решений. Ушаков добавил, что в ходе общения президенты обращались друг к другу по именам.
Оценка переговоров с Россией с точки зрения США
Президент США заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине после телефонного разговора с Путиным. Об этом американский лидер рассказал в своей официальной соцсети Truth Social. По его словам, переговоры между Россией и Украиной должны начаться в ближайшее время.
«Тон и дух разговора были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже», — написал президент США. Также Трамп сообщил, что проинформировал Владимира Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах беседы с Путиным и о предстоящих переговорах между Россией и Украиной.
В ходе общения с российским президентом обсуждались вопросы восстановления масштабной торговли между Россией и США после завершения конфликта на Украине, отметил Трамп. Он также заявил, что не является сторонником антироссийских санкций.
Кроме того, Трамп сказал Путину, что тот может звонить ему в любой момент. Отмечается, что тематика Киева обсуждалась с Путиным очень подробно, с интересными нюансами.
ЕС пытается навязать свою позицию в переговорах
Страны Европы пришли к соглашению о необходимости усиления санкционного давления на Россию после телефонного разговора между Путиным и Трампом. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что провела консультации с рядом европейских лидеров, а также телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся после его беседы с российским лидером.
Зеленский хочет подключить Европу у переговорам
Зеленский сообщил о возможности проведения новой встречи всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом он заявил на брифинге после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство УНИАН.
«Мы рассматриваем возможность встречи еще раз всех команд — США, Украины, России и европейских стран. Такая встреча может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии», — отметил Зеленский. Он подчеркнул, что обсуждение формата и места проведения саммита продолжается.
По данным президента Украины, окончательное решение по месту и времени проведения переговоров пока не принято. Зеленский отметил, что консультации между странами-участниками продолжаются.
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