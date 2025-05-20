Россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на проблемы с ипотекой

Россияне стали в полтора раза чаще жаловаться на проблемы с ипотекой. Основная масса обращений связана с ростом цен на жилье, приобретаемого по семейной ипотеке.
«За I квартал 2025 года Банк России получил 4,6 тысяч жалоб по вопросам ипотечного кредитования — это на 60% больше, чем за январь–март прошлого года. Основная причина недовольства — проблемы с семейной ипотекой. Банки взимают плату с застройщика за установление пониженной процентной ставки по договору, что влечет увеличение цены объекта недвижимости», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.
Ранее экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин отмечал, что программы льготной ипотеки фактически приводят к росту цен на жилье и увеличению расходов бюджета, так как государство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной ставкой. Он предлагал вместо этого строить жилье за счет бюджета и предоставлять его нуждающимся, чтобы избежать искусственного завышения стоимости недвижимости со стороны банков и застройщиков.
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