«Выгоднее льготной ипотеки»: экономист призвал власти выдавать жилье бесплатно

Для государства было бы экономически эффективнее строить жилье за счет бюджетных средств и предоставлять его гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, нежели реализовывать программы льготной ипотеки. Об этом сообщил экономист и депутат Государственной Думы Михаил Делягин.
«Бюджет не может оплачивать алчность банков и безумие государственных деятелей. На порядок дешевле просто построить это жилье за бюджет и отдать его людям», — рассказал Делягин в беседе с «Аргументами.ру». Он уточнил, что плата за квартиру потребуется лишь единожды.
По словам депутата, в России ипотека стала восприниматься как инструмент социальной поддержки, однако на деле она служит интересам банков и строительных компаний. Делягин отметил, что застройщики и банки, пользуясь монополией, искусственно завышают цены на жилье и процентные ставки. При этом государство, предоставляя льготную ставку по ипотеке — например, 6% при ключевой ставке ЦБ в 28% — фактически компенсирует банкам разницу, что приводит к огромным расходам бюджета. За 30 лет выплат сумма такой компенсации может в шесть раз превысить стоимость квартиры.
В марте 2025 года жители России оформили 51,4 тысячи ипотечных кредитов, что составляет половину от аналогичного показателя прошлого года. Совокупный объем выданных ипотечных займов сократился на 50% и составил 229,2 миллиарда рублей. При этом общий ипотечный портфель вырос на 7,6% и достиг 21,2 триллиона рублей, передает «Царьград».
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