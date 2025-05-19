Тюменка, которая пнула чужого ребенка объяснила, что ее действия вызваны эмоциями, так как девочка первая применила к ее дочери физическую силу. Она сказала, что не гордится своим поступком, однако ее ребенок на три года младше и на голову ниже, поэтому она заступилась.
«Прилагаю видео-доказательства того, как к моему ребенку первому была применена физическая сила — дважды! Мой ребенок на три года младше и на голову ниже этой девочки. Уже не в первый раз этот „ребенок“ задевает словесно мою дочь, но когда дело доходит до физической силы — терпеть становится невозможно! Каждый нормальный родитель заступится за своего ребенка любыми способами… Я не горжусь своим поступком, но когда дело касается ребенка — эмоции берут верх!» — написала женщина в группе «ЧС Тюмень» VK.
Она добавила, что после того, как подтолкнула ребенка, спросила исчерпан ли конфликт и все ли нормально. Девочка ответила утвердительно на вопросы и извинилась перед ее дочерью.
Также женщина возмутилась, что ее назвали мигранткой: «Я — сибирская татарка. Это моя земля, я родилась здесь и никуда не собираюсь!». Помимо этого, тюменка добавила, что они могли решить вопрос обоюдно, однако если мама девочки решила вынести все на всеобщее обозрение — она отплатит тем же.
Ранее URA.RU писало, что в дворе ЖК «Семья» женщина в хиджабе избила ребенка, который качался на качелях: пнула его и просила собственного ребенка также применять физическую силу. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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