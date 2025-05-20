В Приамурье мужчина пытался продать 10 кг наркотиков

В Амурской области сотрудники регионального управления ФСБ пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 10 кг запрещенного вещества общей стоимостью более 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«УФСБ России по Амурской области задокументирована и пресечена преступная деятельность гражданина РФ, намеревавшегося организовать незаконный канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере <…> Из незаконного оборота выведено около 10 кг синтетического наркотика, что составляет порядка 40 тысяч разовых доз», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что стоимость извлеченного из незаконного оборота вещества стоимостью свыше 150 млн рублей.
По данным УФСБ, подозреваемый — 24-летний гражданин России — планировал реализовать синтетический наркотик через интернет. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере»). Фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее Краснокамский суд Пермского края приговорил жителя Перми к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф за попытку сбыта свыше одного килограмма конопли, выращенной на организованной им наркоферме в гаражном помещении.
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