Свердловские власти избавляются от «путинского» совхоза

МУГИСО в третий раз выставило на продажу 26% акций совхоза «Шумихинский»

20 мая 2025 в 09:53 Размер текста - 17 +

Совхоз выращивает крупный рогатый скот и выпускает молочную продукцию (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в третий раз объявило о продаже 26% акций акционерного общества «Совхоз «Шумихинский». Соответствующая информация размещена на портале ГИС «Торги». Стартовая стоимость пакета акций определена на уровне 62,56 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 23 июня, сами торги состоятся 25 июня. В текущем году аналогичные попытки реализовать данный пакет акций уже предпринимались дважды, однако сделки не состоялись из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей. Как ранее писало URA.RU, более года назад контрольный пакет акций (74%) был приобретен семьей экс-депутата свердловского заксо Анатолия Павлова (владелец АО «Пневмостроймашина»). Сумма сделки составила 222 миллиона рублей. Покупателем выступила компания «Некрасово-1», находящаяся в собственности дочерей Анатолия Павлова. Эта компания была единственным участником аукциона и выкупила 212,6 тысячи обыкновенных акций. Совхоз расположен в селе Бродово на территории Горноуральского городского округа. Земельные угодья предприятия занимают площадь 6,5 тысячи гектаров. Ключевыми направлениями деятельности совхоза являются выращивание крупного рогатого скота и выпуск молочной продукции. В штате организации числится 100 сотрудников. На протяжении последних лет предприятие стабильно демонстрирует прибыльную работу. Шумихинский совхоз был создан в 1968 году в результате объединения с Петрокаменским совхозом. В 1990-е годы предприятие столкнулось с серьезными трудностями и оказалось на грани распада. В 2010 году на территории коровника произошел пожар, который усугубил положение хозяйства. Учительница одной из тагильских школ Ольга решила оказать помощь предприятию и обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину. После этого автора обращения пригласили в приемную президента в Екатеринбурге, где состоялся телемост с главой государства. В результате был разработан антикризисный план: «Россельхозбанк» предоставил кредит в размере 15 миллионов рублей, а еще 2,5 миллиона рублей совхоз вложил из собственных средств. В 2014 году на территории предприятия было построено новое хозяйство. С тех пор в народе ферму называют «путинской». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области в третий раз объявило о продаже 26% акций акционерного общества «Совхоз «Шумихинский». Соответствующая информация размещена на портале ГИС «Торги». Стартовая стоимость пакета акций определена на уровне 62,56 миллиона рублей. Подать заявку на участие в аукционе можно до 23 июня, сами торги состоятся 25 июня. В текущем году аналогичные попытки реализовать данный пакет акций уже предпринимались дважды, однако сделки не состоялись из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей. Как ранее писало URA.RU, более года назад контрольный пакет акций (74%) был приобретен семьей экс-депутата свердловского заксо Анатолия Павлова (владелец АО «Пневмостроймашина»). Сумма сделки составила 222 миллиона рублей. Покупателем выступила компания «Некрасово-1», находящаяся в собственности дочерей Анатолия Павлова. Эта компания была единственным участником аукциона и выкупила 212,6 тысячи обыкновенных акций. Совхоз расположен в селе Бродово на территории Горноуральского городского округа. Земельные угодья предприятия занимают площадь 6,5 тысячи гектаров. Ключевыми направлениями деятельности совхоза являются выращивание крупного рогатого скота и выпуск молочной продукции. В штате организации числится 100 сотрудников. На протяжении последних лет предприятие стабильно демонстрирует прибыльную работу. Шумихинский совхоз был создан в 1968 году в результате объединения с Петрокаменским совхозом. В 1990-е годы предприятие столкнулось с серьезными трудностями и оказалось на грани распада. В 2010 году на территории коровника произошел пожар, который усугубил положение хозяйства. Учительница одной из тагильских школ Ольга решила оказать помощь предприятию и обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину. После этого автора обращения пригласили в приемную президента в Екатеринбурге, где состоялся телемост с главой государства. В результате был разработан антикризисный план: «Россельхозбанк» предоставил кредит в размере 15 миллионов рублей, а еще 2,5 миллиона рублей совхоз вложил из собственных средств. В 2014 году на территории предприятия было построено новое хозяйство. С тех пор в народе ферму называют «путинской».