Чем известна новый директор Тюменской филармонии Ирина Устинова

Новый директор Тюменской филармонии Ирина Устинова до переезда в Тюмень возглавляла филармонию в Новосибирске. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Ирина Дмитриевна до переезда в Тюмень работала в Новосибирске. Она была генеральным директором Новосибирской филармонии», — сообщает инфоцентр.
Известно, что Устинова является выпускницей Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Кроме того, она окончила Международный институт экономики и права. В 2011 году возглавила Карельскую государственную филармонию, а после, в 2019 году, вошла в состав правления Союза концертных организаций России. Оттуда была назначена в филармонию Новосибирска.
Как стало известно ранее, Устинова назначена директором Тюменской Филармонии. За последние три года это уже третья смена руководства в культурном учреждении.
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