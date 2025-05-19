19 мая 2025

Чем известна новый директор Тюменской филармонии Ирина Устинова

Тюменскую филармонию возглавила экс-директор филармонии в Новосибирске
© Служба новостей «URA.RU»
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До работы в Тюмени Устинова успела поработать в Карелии и Новосибирске
До работы в Тюмени Устинова успела поработать в Карелии и Новосибирске Фото:

Новый директор Тюменской филармонии Ирина Устинова до переезда в Тюмень возглавляла филармонию в Новосибирске. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. 

«Ирина Дмитриевна до переезда в Тюмень работала в Новосибирске. Она была генеральным директором Новосибирской филармонии», — сообщает инфоцентр.

Известно, что Устинова является выпускницей Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Кроме того, она окончила Международный институт экономики и права. В 2011 году возглавила Карельскую государственную филармонию, а после, в 2019 году, вошла в состав правления Союза концертных организаций России. Оттуда была назначена в филармонию Новосибирска.

Как стало известно ранее, Устинова назначена директором Тюменской Филармонии. За последние три года это уже третья смена руководства в культурном учреждении.

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Новый директор Тюменской филармонии Ирина Устинова до переезда в Тюмень возглавляла филармонию в Новосибирске. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.  «Ирина Дмитриевна до переезда в Тюмень работала в Новосибирске. Она была генеральным директором Новосибирской филармонии», — сообщает инфоцентр. Известно, что Устинова является выпускницей Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Кроме того, она окончила Международный институт экономики и права. В 2011 году возглавила Карельскую государственную филармонию, а после, в 2019 году, вошла в состав правления Союза концертных организаций России. Оттуда была назначена в филармонию Новосибирска. Как стало известно ранее, Устинова назначена директором Тюменской Филармонии. За последние три года это уже третья смена руководства в культурном учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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