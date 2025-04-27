27 апреля 2025

Текслер призвал голосовать за объекты благоустройства в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году в Челябинской области благоустроят 139 общественных пространств, уточнил Текслер
В этом году в Челябинской области благоустроят 139 общественных пространств, уточнил Текслер Фото:

В Челябинской области проходит всероссийское голосование за объекты благоустройства на следующий год. Поддержать в голосовании понравившуюся локацию призвал губернатор Алексей Текслер.

«В Челябинской области активно идет всероссийское голосование за объекты благоустройства. Важен каждый ваш голос!» — написал глава региона в своем telegram-канале.

Сейчас проводится голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году. В голосовании участвуют следующие локации: пешеходная зона по проспекту Победы в Челябинске, сквер «Комсомольский» в Озерске, площадь Ленина в Коркино, «Сквер любви» в Нязепетровске, прогулочная зона по улице Школьной в селе Агаповка.

За последние годы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент РФ Владимир Путин, в Челябинской области преобразили 1952 территорий. В их числе 989 дворов и 963 общественных пространств — парки, скверы, набережные, площади. «В этом году планируем благоустроить еще 139 общественных пространств и девять дворовых территорий», — отметил Текслер.

Принять участие в голосовании можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Оно проводится с 21 апреля по 12 июня. Также проголосовать можно с помощью волонтеров в общественных местах или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».

В Центральном районе Челябинска в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет благоустроен сквер около федерального кардиоцентра. Здесь высадят новые деревья, установят скамейки, спортивные и детские площадки и многое другое. Также в планах провести благоустройство около дома №34 по улице Воровского. При выборе мест благоустройства учитывалось, в первую очередь, мнение жителей.

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В Челябинской области проходит всероссийское голосование за объекты благоустройства на следующий год. Поддержать в голосовании понравившуюся локацию призвал губернатор Алексей Текслер. «В Челябинской области активно идет всероссийское голосование за объекты благоустройства. Важен каждый ваш голос!» — написал глава региона в своем telegram-канале. Сейчас проводится голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году. В голосовании участвуют следующие локации: пешеходная зона по проспекту Победы в Челябинске, сквер «Комсомольский» в Озерске, площадь Ленина в Коркино, «Сквер любви» в Нязепетровске, прогулочная зона по улице Школьной в селе Агаповка. За последние годы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент РФ Владимир Путин, в Челябинской области преобразили 1952 территорий. В их числе 989 дворов и 963 общественных пространств — парки, скверы, набережные, площади. «В этом году планируем благоустроить еще 139 общественных пространств и девять дворовых территорий», — отметил Текслер. Принять участие в голосовании можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Оно проводится с 21 апреля по 12 июня. Также проголосовать можно с помощью волонтеров в общественных местах или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». В Центральном районе Челябинска в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет благоустроен сквер около федерального кардиоцентра. Здесь высадят новые деревья, установят скамейки, спортивные и детские площадки и многое другое. Также в планах провести благоустройство около дома №34 по улице Воровского. При выборе мест благоустройства учитывалось, в первую очередь, мнение жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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