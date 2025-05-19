Форвард челябинского «Трактора» Робинсон: нужно найти способы вернуться в серию

Нападающий челябинского хоккейного клуба «Трактор» Чарльз Робинсон назвал поражение от ярославского "Локомотива" в четвертом матче финальной серии выразительным словом "отстой". По мнению форварда из США, "Трактор" должен забивать первым и не устраивать голевую засуху по 50 минут.
«Поражение — это отстой, нужно найти способы вернуться в серию после 1:3. Второй гол «Локомотива» был важным, нам нужно было что-то менять. У соперника оказалось преимущество в две шайбы - нельзя забивать один гол за две минуты до конца и надеяться на лучшее. Нужно, чтобы все прилагали усилия, ведь хоккей — командный вид спорта, нельзя играть 50 минут без голов. Нужно забивать первыми, это плотная серия, здесь все очень близко. Я был готов играть сегодня», — цитирует слова Робинсона портал «Чемпионат».
Накануне «Трактор» проиграл «Локомотиву» четвертый матч финала Кубка Гагарина со счетом 1:3. Причем, одна из шайб снова залетела в пустые ворота в самом конце матча, когда "Трактор" пытался отыграться в большинстве. Следующий матч серии - возможно, последний - состоится 21 мая в Ярославле в 19 часов 30 минут по московскому времени. Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру считает основной причиной поражений «Трактора» неумение реализовывать решающие моменты.
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