«Трактор» проиграл «Локомотиву» четвертый матч финала Кубка Гагарина

В Челябинске четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» завершился со счетом 1:3. Результат в серии — так же 1:3 в пользу ярославцев.
Матч начался с хорошей новости для болельщиков челябинцев. Получившие травмы в предыдущих играх и пропустившие из-за этого третий матч нападающие Бадди Робинсон и Андрей Светлаков вернулись в строй.
Челябинцы пытались начать активно, но к середине периода ярославцы вдвое опережали «трактористов» по броскам в створ — шесть против двух. И сильное давление со сторон «Локомотива» на 14-й минуте принесло успех соперникам: Максим Березкин с броска Максима Шалунова на пятак удачно замкнул точную передачу в левом углу ворот Зака Фукале. К концу первого периода «Трактор» выровнял статистику, но несколько дерзких атак не помогли поразить ворота Даниила Исаева.
Во втором периоде шла обоюдоострая игра, и ближе к концу отрезка челябинцы буквально заперли ярославцев в их зоне, то и дело создавая опасные моменты у ворот соперников, но забить так и не удалось. Хотя количество бросков и по воротам, и в створ опять было равным.
В третьем периоде на 41-й минуте первое удаление: Максим Березкин оказался на скамье штрафников за удар клюшкой по лицу Григория Дронова. Но реализовать большинство не удалось. А на 48-й минуте Илья Николаев с острого угла пробил Зака Фукале — и шайба на какие-то доли секунду успела побывать в воротах челябинцев, гол был засчитан после видеопросмотра.
Уже за шесть минут до конца третьего периода главный тренер «Трактора» Бенуа Гру принял решение поменять вратаря на шестого экстра-полевого игрока. Несколько опасных моментов удалось создать, а за две минуты 43 секунды Исаева наконец удалось пробить усилиями капитана челябинцев Владимира Ткачева после наброса Робинсона.
За 44 секунды до конца периода ярославец Фрэз Байрон получает пятиминутное удаление за сильный удар клюшкой Григория Дронова. Но «Трактор» не мог воспользоваться большинством и вскоре получает третью шайбу в пустые ворота. В итоге счет в матче 1:3. Серия вновь переезжает в Ярославль, где уже в следующем матче «Локомотив» теоретически может завоевать Кубок Гагарина.
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