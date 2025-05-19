«У нас или пас, или бросок не получается»: тренер челябинского «Трактора» назвал главные причины поражения

В Челябинске четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» завершился со счетом 1:3. Главной ключевой проблемой челябинской команды стало неумение реализовывать решающие моменты. Об этом после неудачной игры на домашней арене сообщил главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
«В финале важно создавать голевые моменты и доводить их до взятия ворот. У соперника это получается, а у нас нет. Были возможности, но то пас не доходит до клюшки, то бросок не получается. В итоге это определило исход игры», — отметил Гру. Его заявление приводит сайт ХК «Трактора».
Главный тренер подчеркнул, что после второго периода статистика бросков в створ была равной (14:14), но «Трактору» не хватило точности. При этом обе команды активно прессинговали, но ярославский «Локомотив» лучше использовал ошибки челябинской команды. Также внимание Гру уделил неудачному эпизоду в третьем периоде, когда шайба отскочила от клюшки защитника Максима Шабанова.
«У „Локомотива“ в защите играют опытные хоккеисты за 30, а наш Шабанов — молодой 24-летний игрок. В первом матче он отлично проявил себя, но затем соперник начал против него жестко играть. Несмотря на это, Максим демонстрирует бойцовские качества и учится. Я впечатлен его стремлением», — сравнил тренер «Трактора» возрастной состав команд.
Гру признал, что «Локомотив» — сильная оборонительная команда, действует хладнокровно. Ярославцы учли прошлогодний негативный опыт (четыре поражения подряд в финале) и теперь эффективнее используют свои шансы.
Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу соперника. Теперь командам предстоит вернуться в Ярославль, где в случае победы «Локомотив» станет победителем Кубка Гагарина.
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