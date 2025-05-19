19 мая 2025

Спикер собрания челябинского Троицка Хасанов уходит на СВО. Фото

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Еще один челябинский политик ушел на фронт Фото:

Председатель горсобрания Троицка (Челябинская) область заключил контракт с Минобороны об участии в спецоперации на Украине. Об этом сообщил сам политик.

«Я принял важное личное решение — заключить контракт с Министерством обороны. Имея опыт военной службы, я уверен, что смогу применить все свои знания с пользой для Родины. Это решение пришло ко мне во время поездок с гуманитарной помощью в зону СВО, где я осознал свою готовность к этому шагу», — написал Хасанов на своей странице в «ВК».

В сентябре прошлого года на фронт ушел глава молодежной палаты собрания депутатов Троицка Анатолий Зуев. До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи.

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Председатель горсобрания Троицка (Челябинская) область заключил контракт с Минобороны об участии в спецоперации на Украине. Об этом сообщил сам политик. «Я принял важное личное решение — заключить контракт с Министерством обороны. Имея опыт военной службы, я уверен, что смогу применить все свои знания с пользой для Родины. Это решение пришло ко мне во время поездок с гуманитарной помощью в зону СВО, где я осознал свою готовность к этому шагу», — написал Хасанов на своей странице в «ВК». В сентябре прошлого года на фронт ушел глава молодежной палаты собрания депутатов Троицка Анатолий Зуев. До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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