Председатель горсобрания Троицка (Челябинская) область заключил контракт с Минобороны об участии в спецоперации на Украине. Об этом сообщил сам политик.
«Я принял важное личное решение — заключить контракт с Министерством обороны. Имея опыт военной службы, я уверен, что смогу применить все свои знания с пользой для Родины. Это решение пришло ко мне во время поездок с гуманитарной помощью в зону СВО, где я осознал свою готовность к этому шагу», — написал Хасанов на своей странице в «ВК».
В сентябре прошлого года на фронт ушел глава молодежной палаты собрания депутатов Троицка Анатолий Зуев. До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи.
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