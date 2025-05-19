Спикер собрания челябинского Троицка Хасанов уходит на СВО. Фото

20 мая 2025 в 10:30 Размер текста - 17 +

Еще один челябинский политик ушел на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель горсобрания Троицка (Челябинская) область заключил контракт с Минобороны об участии в спецоперации на Украине. Об этом сообщил сам политик. «Я принял важное личное решение — заключить контракт с Министерством обороны. Имея опыт военной службы, я уверен, что смогу применить все свои знания с пользой для Родины. Это решение пришло ко мне во время поездок с гуманитарной помощью в зону СВО, где я осознал свою готовность к этому шагу», — написал Хасанов на своей странице в «ВК». В сентябре прошлого года на фронт ушел глава молодежной палаты собрания депутатов Троицка Анатолий Зуев. До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель горсобрания Троицка (Челябинская) область заключил контракт с Минобороны об участии в спецоперации на Украине. Об этом сообщил сам политик. «Я принял важное личное решение — заключить контракт с Министерством обороны. Имея опыт военной службы, я уверен, что смогу применить все свои знания с пользой для Родины. Это решение пришло ко мне во время поездок с гуманитарной помощью в зону СВО, где я осознал свою готовность к этому шагу», — написал Хасанов на своей странице в «ВК». В сентябре прошлого года на фронт ушел глава молодежной палаты собрания депутатов Троицка Анатолий Зуев. До подписания контракта Зуев также являлся исполнительным секретарем Троицкого отделения партии «Единая Россия» и с начала СВО активно занимался сбором гуманитарной помощи.