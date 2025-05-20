Россия сбила около десятка украинских БПЛА возле Брянска: карта атак беспилотников за 20 мая

Минобороны: Россия сбила восемь украинских БПЛА возле Брянска
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ВСУ предприняло неудачную попытку атаки Брянской области с помощью БПЛА
ВСУ предприняло неудачную попытку атаки Брянской области с помощью БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область. Противник запустил в сторону региона восемь БПЛА. Все вражеские аппараты были ликвидированы. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

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Условные обозначения
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Уничтожено 8 БПЛА

В ночь на 20 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с ВСУ. Вражеские аппараты были нейтрализованы в Брянской области.

Что известно о пострадавших и разрушениях

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в официальном telegram-канале, над территорией региона сбиты восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, инфраструктурные объекты и жилые дома не получили повреждений.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Власти региона контролируют ситуацию.

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В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Брянскую область. Противник запустил в сторону региона восемь БПЛА. Все вражеские аппараты были ликвидированы. Подробнее об атаке ВСУ — в материале URA.RU. Уничтожено 8 БПЛА В ночь на 20 мая российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов, запущенных с ВСУ. Вражеские аппараты были нейтрализованы в Брянской области. Что известно о пострадавших и разрушениях Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в официальном telegram-канале, над территорией региона сбиты восемь вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, инфраструктурные объекты и жилые дома не получили повреждений. На месте работают оперативные и экстренные службы. Власти региона контролируют ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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