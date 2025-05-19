Минобороны: ВСУ попытались атаковать Россию при помощи БПЛА

В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по территории россии при помощи БПЛА. Уничтожено восемь летательных аппаратов противника над Брянской областью, сообщили в Минбороны РФ.
«В течение прошедшей ночи <....> уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Там же уточнили, что ликвидировали вражеские БПЛА дежурные средства ПВО.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Так 19 мая над тремя регионами России было сбито 35 БПЛА противника.
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