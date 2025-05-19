19 мая 2025

Минобороны: ВСУ попытались атаковать Россию при помощи БПЛА

Минобороны: Россия сбила 8 украинских БПЛА возле Брянска
© Служба новостей «URA.RU»
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Средства ПВО сбили почти десяток БПЛА над Брянской областью
Средства ПВО сбили почти десяток БПЛА над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по территории россии при помощи БПЛА. Уничтожено восемь летательных аппаратов противника над Брянской областью, сообщили в Минбороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи <....> уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Там же уточнили, что ликвидировали вражеские БПЛА дежурные средства ПВО.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Так 19 мая над тремя регионами России было сбито 35 БПЛА противника.

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В ночь на 20 мая Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки по территории россии при помощи БПЛА. Уничтожено восемь летательных аппаратов противника над Брянской областью, сообщили в Минбороны РФ.  «В течение прошедшей ночи <....> уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — сообщили представители российского оборонного ведомства в своем telegram-канале. Там же уточнили, что ликвидировали вражеские БПЛА дежурные средства ПВО. ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника. Так 19 мая над тремя регионами России было сбито 35 БПЛА противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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