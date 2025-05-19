В Тюмени продадут квартиры, принадлежащие обанкротившемуся заводу

Конкурсный управляющий «Антипинского НПЗ» приступил к подготовке продажи 151 квартиры и четырех нежилых помещений, находящихся в доме на улице Вересковой в Тюмени. Соответствующая информация размещена на портале «Федресурс».
«На продажу будет выставлено имущество в составе: жилые помещения, площадь — от 50 до 85 квадратных метров. Стоимость недвижимости составляет от трех до девяти миллионов рублей за квартиру», — говорится в сообщении.
Также с молотка уйдет четыре нежилых помещения. Их площадь составляет до 140 квадратных метров, а цена колеблется в пределах четырех миллионов рублей миллионов рублей.
Ранее квартиры в домах на Вересковой были возвращены в конкурсную массу АНПЗ. Недвижимость была впервые продана в 2016 году, с тех пор сменив четырех хозяев.
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