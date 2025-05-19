19 мая 2025

В Тюмени сдвинули сроки строительства второй объездной

Строительство второй объездной в Тюмени перенесли на 2026-2029 годы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу начнут строить в 2026 году
Дорогу начнут строить в 2026 году Фото:

В Тюмени сдвинулись сроки строительства второй объездной — строительство дороги планировали начать в этом году, но к работам приступят в 2026-ом. Закончить южный обход хотят в 2029 году. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Кроме того, работы доставят минимальные неудобства жителям.

«Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ 2026-2029 годы. Объект будет проходить вне границ населенного пункта, в связи с чем работы должны пройти с минимальными неудобствами для жителей региона. В настоящее время проектная документация на строительство Южного обхода Тюмени проходит экспертизу», — сообщили агентству в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что строительство второй объездной планировали начать в 2025 год. Протяженность четырехполосной трассы составит более 20 километров. Объект планируют завершить после 2028 года. Ради строительства дороги изымут около 150 участков.

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В Тюмени сдвинулись сроки строительства второй объездной — строительство дороги планировали начать в этом году, но к работам приступят в 2026-ом. Закончить южный обход хотят в 2029 году. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Кроме того, работы доставят минимальные неудобства жителям. «Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ 2026-2029 годы. Объект будет проходить вне границ населенного пункта, в связи с чем работы должны пройти с минимальными неудобствами для жителей региона. В настоящее время проектная документация на строительство Южного обхода Тюмени проходит экспертизу», — сообщили агентству в ГУС. Ранее URA.RU писало, что строительство второй объездной планировали начать в 2025 год. Протяженность четырехполосной трассы составит более 20 километров. Объект планируют завершить после 2028 года. Ради строительства дороги изымут около 150 участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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