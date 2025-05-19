В Тюмени сдвинули сроки строительства второй объездной

В Тюмени сдвинулись сроки строительства второй объездной — строительство дороги планировали начать в этом году, но к работам приступят в 2026-ом. Закончить южный обход хотят в 2029 году. Об этом URA.RU рассказали в главном управлении строительства региона. Кроме того, работы доставят минимальные неудобства жителям.
«Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ 2026-2029 годы. Объект будет проходить вне границ населенного пункта, в связи с чем работы должны пройти с минимальными неудобствами для жителей региона. В настоящее время проектная документация на строительство Южного обхода Тюмени проходит экспертизу», — сообщили агентству в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что строительство второй объездной планировали начать в 2025 год. Протяженность четырехполосной трассы составит более 20 километров. Объект планируют завершить после 2028 года. Ради строительства дороги изымут около 150 участков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!