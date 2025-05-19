В Екатеринбурге убывает население: чем это грозит рынку жилья

В 2024 году численность населения Екатеринбурга сократилась на тысячу человек — это важный фактор, влияющий не только на экономику, но и на рынок жилья. Как девелоперам придется перестраиваться, кто является потенциальным покупателем квартир и трендах, URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
Естественный прирост населения по итогам 2024-го стал отрицательным, суммарная убыль составила 1000 человек. При этом по сравнению с 2023 годом естественный прирост держался около нулевой отметки.
«Процесс старения населения будет набирать обороты. Соответственно, процесс взросления покупателей на рынке жилья мы тоже увидим, это уже происходит. Существует запрос на улучшение жилищных условий, на расширение площади, повышение качества квартиры, но инструментов на рынке недостаточно, потому что семейная ипотека ограничена лимитом в шесть миллионов рублей, а рыночная ипотека не работает», — сказал Хорьков.
Девелоперам в данный момент важно активнее привлекать семьи на рынок жилья, так как потенциал спроса со стороны этой аудитории продолжает накапливаться, но реализовать их потребности становится все сложнее. «Число малышей уже быстро снижается. Жители новых кварталов будут взрослеть, очевидно, должна поменяться инфраструктура и акценты при благоустройстве», — отметил Хорьков. Кроме того, сохраняется запрос на загородные объекты, по словам эксперта, он будет стабильным и продолжит увеличиваться, так как растет число семей, не привязанных к городской инфраструктуре.
Из-за снижения числа рождений спрос на детские сады стоит уже не так остро, однако новые учреждения требуются в молодых районах. «Спрос на школы, детские сады в новых районах остается повышенным. Но в ряде старых районов, которые постепенно перестраиваются, структура жителей уже такова, что очередей в детсады нет. Ажиотажа с зачислением в школу, который наблюдали пять-семь лет назад — тоже нет. Нельзя сказать, что проблемы с этими учреждениями решены в Екатеринбурге, просто в одних районах нагрузка снижается, а в новых, куда в первую очередь переезжает молодежь, спрос останется актуален в ближайшие годы», — заключил Хорьков.
Ранее URA.RU рассказывало, что уровень смертности вырос в регионе до 13,7 промилле. А уровень рождаемости продолжает снижаться.
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