Свердловчане стали чаще умирать

Уровень смертности в Свердловской области вырос до 13,7 промилле. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова.
«Показатель смертности вырос с 13,2 до 13,7 промилле в Свердловской области. [...] Это, в общем-то, нехорошая ситуация. Тренды, которые складывались после пандемии, они ухудшились», — подытожила Козлова. И добавила, что в причинах еще предстоит разобраться.
Уровень рождаемости также продолжает снижаться. По сравнению с 2024 годом в Свердловской области родилось детей меньше на 0,1%. Козлова отметила, что во всех регионах УрФО зафиксировано падение численности населения. В качестве возможных объяснений такой динамики она озвучила «неэффективную работу демографической политики» и психологические, ментальные факторы.
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