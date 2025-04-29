29 апреля 2025

Свердловчане стали чаще умирать

Показатель смертность в Свердловской области вырос на 0,5% с 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Показатель рождаемости снизился в регионе
Показатель рождаемости снизился в регионе Фото:

Уровень смертности в Свердловской области вырос до 13,7 промилле. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова.

«Показатель смертности вырос с 13,2 до 13,7 промилле в Свердловской области. [...] Это, в общем-то, нехорошая ситуация. Тренды, которые складывались после пандемии, они ухудшились», — подытожила Козлова. И добавила, что в причинах еще предстоит разобраться.

Уровень рождаемости также продолжает снижаться. По сравнению с 2024 годом в Свердловской области родилось детей меньше на 0,1%. Козлова отметила, что во всех регионах УрФО зафиксировано падение численности населения. В качестве возможных объяснений такой динамики она озвучила «неэффективную работу демографической политики» и психологические, ментальные факторы.

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Уровень смертности в Свердловской области вырос до 13,7 промилле. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова. «Показатель смертности вырос с 13,2 до 13,7 промилле в Свердловской области. [...] Это, в общем-то, нехорошая ситуация. Тренды, которые складывались после пандемии, они ухудшились», — подытожила Козлова. И добавила, что в причинах еще предстоит разобраться. Уровень рождаемости также продолжает снижаться. По сравнению с 2024 годом в Свердловской области родилось детей меньше на 0,1%. Козлова отметила, что во всех регионах УрФО зафиксировано падение численности населения. В качестве возможных объяснений такой динамики она озвучила «неэффективную работу демографической политики» и психологические, ментальные факторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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