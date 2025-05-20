Фельдшер из Сахалина выиграл миллиард рублей в лотерею

Фельдшер городской больницы на Сахалине Александр Куряев стал обладателем рекордного выигрыша в миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Об этом сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей «Столото».
«В конце ноября 2024 года Александр <...> не откладывая купил на сайте „Столото“ несколько билетов. <...> мужчина даже представить не мог, что 1 января 2025 года он окажется главным победителем розыгрыша и выиграет крупнейший приз в истории российских государственных лотерей — 1 000 000 200 рублей», — рассказали представители компании на сайте «Столото».
После вычета налогов его сумма выигрыша составит 781 598 156 рублей. Однако эту сумму он получит при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период.
Куряев имеет богатый опыт работы в медицине, ранее он трудился врачом на судне и побывал в различных странах, включая Канаду, Корею и Японию. Сейчас работает фельдшером.
Лотерейные традиции в его семье берут начало от матери, которая также выигрывала в городских розыгрышах. «Его родные всегда с энтузиазмом участвуют в государственных лотереях, считая их не только шансом на удачу, но и способом получить новые эмоции», — сообщил распространитель гослотерей.
Узнал о выигрыше Куряев на работе. Коллега, также участвовавший в лотерее, посоветовал ему проверить результаты, когда прошло сообщение о победителе лотереи с Сахалина. Сначала он подумал, что выиграл миллион, но, заглянув в личный кабинет, осознал, что сумма выигрыша составляет миллиард рублей. «Волосы встали дыбом!» — поделился он своими эмоциями.
Фельдшер планирует использовать выигрыш для покупки недвижимости и строительства загородного дома у моря. Кроме того, он мечтает приобрести катер и отправиться в путешествие вместе с женой.
Обратился за миллиардом мужчина еще в конце января. В ходе проведения тиража лотереи «Новогодний миллиард» было зафиксировано 11 920 044 выигрышных билета. Общий призовой фонд составил 3 652 173 987 рублей, что стало новым рекордом по объему выплат за один тираж среди всех российских лотерей.
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