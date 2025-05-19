19 мая 2025

Умоляла вызвать скорую: видео нападения на 12-летнюю девочку в Первоуральске

Появилось видео избиения 12-летней школьницы в Первоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , учеба, девочка, школа, перемена, школьница
Девочка умоляла обидчиков вызвать врачей Фото:

В распоряжении URA.RU появилось видео издевательств над 12-летней Екатериной (имя изменено), которую зверски избили 18 мая в Первоуральске. На кадрах видно, как девочка запинывает ее ногами. Рядом стоят другие подростки и наблюдают за происходящим.

«Мне нужно скорую вызвать! Вызови скорую!» — просила потерпевшая. В ответ ее несколько раз ударили. Лицо Екатерины было в крови, нос опух.

После инцидента ее доставили в больницу №9 (Екатеринбург). Госпитализация не потребовалась. Семья планирует обратиться в местную полицию. В ведомстве сообщили URA.RU, что сотрудники ПДН начали проверку по факту случившегося.

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В распоряжении URA.RU появилось видео издевательств над 12-летней Екатериной (имя изменено), которую зверски избили 18 мая в Первоуральске. На кадрах видно, как девочка запинывает ее ногами. Рядом стоят другие подростки и наблюдают за происходящим. «Мне нужно скорую вызвать! Вызови скорую!» — просила потерпевшая. В ответ ее несколько раз ударили. Лицо Екатерины было в крови, нос опух. После инцидента ее доставили в больницу №9 (Екатеринбург). Госпитализация не потребовалась. Семья планирует обратиться в местную полицию. В ведомстве сообщили URA.RU, что сотрудники ПДН начали проверку по факту случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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