Силовики накрыли в Тульской области крупную нарколабораторию

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Задержаны трое, причастных к работе нарколаборатории в селе Тульской области
Задержаны трое, причастных к работе нарколаборатории в селе Тульской области Фото:

В Тульской области силовики ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали троих участников этнической преступной группы. Об этом сообщили в силовых структурах. Задержанные занимались производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере в селе Казначеево.

«Ликвидирована нарколаборатория... Задержаны трое участников этнической преступной группы — двое граждан России и один гражданин Республики Армении, организовавшие незаконное производство и канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере», — сообщили представители силовых структур. Информацию об этом передает РИА "Новости".

В ходе спецоперации из незаконного оборота изъяли 51 кг мефедрона, более 1,5 тонн химических веществ, необходимых для производства наркотиков. Также правоохранителями конфисковано лабораторное оборудование.

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В Тульской области силовики ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали троих участников этнической преступной группы. Об этом сообщили в силовых структурах. Задержанные занимались производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере в селе Казначеево. «Ликвидирована нарколаборатория... Задержаны трое участников этнической преступной группы — двое граждан России и один гражданин Республики Армении, организовавшие незаконное производство и канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере», — сообщили представители силовых структур. Информацию об этом передает РИА "Новости". В ходе спецоперации из незаконного оборота изъяли 51 кг мефедрона, более 1,5 тонн химических веществ, необходимых для производства наркотиков. Также правоохранителями конфисковано лабораторное оборудование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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