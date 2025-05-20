Силовики накрыли в Тульской области крупную нарколабораторию

В Тульской области силовики ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали троих участников этнической преступной группы. Об этом сообщили в силовых структурах. Задержанные занимались производством и сбытом наркотиков в особо крупном размере в селе Казначеево.
«Ликвидирована нарколаборатория... Задержаны трое участников этнической преступной группы — двое граждан России и один гражданин Республики Армении, организовавшие незаконное производство и канал сбыта наркотических средств в особо крупном размере», — сообщили представители силовых структур. Информацию об этом передает РИА "Новости".
В ходе спецоперации из незаконного оборота изъяли 51 кг мефедрона, более 1,5 тонн химических веществ, необходимых для производства наркотиков. Также правоохранителями конфисковано лабораторное оборудование.
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