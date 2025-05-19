«Мог отравиться алкоголем»: появились подробности гибели грудничка в свердловском поселке

Появились подробности гибели месячного мальчика в поселке Уфимский (Свердловская область). По словам источника URA.RU, экспертиза не нашла признаков асфиксии, из-за которой ребенок мог умереть.
«Взяли анализ на различные вещества. Рассматривается версия, что малыш мог отравиться алкоголем», — передал собеседник агентства в полиции.
О смерти грудничка стало известно 18 мая. Его молодые родители (маме — 22 года, отцу — 19 лет) были в гостях и праздновали день рождения. Предположительно, они остались ночевать у друзей, а ребенка положили рядом. Первоначальной версией было то, что малыша якобы задавили во сне. В свердловском СУ СК тему не комментируют.
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