19 мая 2025

«Мог отравиться алкоголем»: появились подробности гибели грудничка в свердловском поселке

В Уфимском месячный мальчик умер, отравившись алкоголем
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Малышу был всего месяц (архивное фото) Фото:

Появились подробности гибели месячного мальчика в поселке Уфимский (Свердловская область). По словам источника URA.RU, экспертиза не нашла признаков асфиксии, из-за которой ребенок мог умереть.

«Взяли анализ на различные вещества. Рассматривается версия, что малыш мог отравиться алкоголем», — передал собеседник агентства в полиции.

О смерти грудничка стало известно 18 мая. Его молодые родители (маме — 22 года, отцу — 19 лет) были в гостях и праздновали день рождения. Предположительно, они остались ночевать у друзей, а ребенка положили рядом. Первоначальной версией было то, что малыша якобы задавили во сне. В свердловском СУ СК тему не комментируют.

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Появились подробности гибели месячного мальчика в поселке Уфимский (Свердловская область). По словам источника URA.RU, экспертиза не нашла признаков асфиксии, из-за которой ребенок мог умереть. «Взяли анализ на различные вещества. Рассматривается версия, что малыш мог отравиться алкоголем», — передал собеседник агентства в полиции. О смерти грудничка стало известно 18 мая. Его молодые родители (маме — 22 года, отцу — 19 лет) были в гостях и праздновали день рождения. Предположительно, они остались ночевать у друзей, а ребенка положили рядом. Первоначальной версией было то, что малыша якобы задавили во сне. В свердловском СУ СК тему не комментируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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