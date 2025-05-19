19 мая 2025

Аналитики отмечают всплекс логистических связей между Ямалом, Грузией и Китаем

Бизнес Ямала стал активнее перевозить товары в Грузию и Китай
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузопоток из ЯНАО в Грузию вырос за год в семь раз
Грузопоток из ЯНАО в Грузию вырос за год в семь раз Фото:

В мае 2025 года в ЯНАО зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам. Ключевыми направлениями для грузоперевозчиков округа стали страны Азии, и прежде всего, Китай. Еще один маршрут ямальский бизнес заново открывает для себя в Грузии, сообщают аналитики «Авито Услуги». 

«Наибольший интерес среди жителей Ямало-Ненецкого АО за последний месяц вызвало направление между Ямало-Ненецким АО и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился в семь раз по сравнению с маем прошлого года», — сообщается в релизе цифровой платформы объявлений. 

Как пишет источник, в числе популярных направлений остаются и страны Азии, прежде всего Китай — один из ключевых торговых партнеров Ямало-Ненецкого АО. Спрос на грузоперевозки между округом и Китаем за год увеличился в 2,4 раза. Это подтверждает тенденцию к укреплению логистических и деловых связей с азиатскими странами и государствами постсоветского пространства.

Между тем, в ЯНАО активно обсуждаются вопросы трудовой миграции. Так, в региональном парламенте подчеркивалась необходимость баланса между контролем за миграцией и интеграцией приезжих для устойчивого развития округа.

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В мае 2025 года в ЯНАО зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам. Ключевыми направлениями для грузоперевозчиков округа стали страны Азии, и прежде всего, Китай. Еще один маршрут ямальский бизнес заново открывает для себя в Грузии, сообщают аналитики «Авито Услуги».  «Наибольший интерес среди жителей Ямало-Ненецкого АО за последний месяц вызвало направление между Ямало-Ненецким АО и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился в семь раз по сравнению с маем прошлого года», — сообщается в релизе цифровой платформы объявлений.  Как пишет источник, в числе популярных направлений остаются и страны Азии, прежде всего Китай — один из ключевых торговых партнеров Ямало-Ненецкого АО. Спрос на грузоперевозки между округом и Китаем за год увеличился в 2,4 раза. Это подтверждает тенденцию к укреплению логистических и деловых связей с азиатскими странами и государствами постсоветского пространства. Между тем, в ЯНАО активно обсуждаются вопросы трудовой миграции. Так, в региональном парламенте подчеркивалась необходимость баланса между контролем за миграцией и интеграцией приезжих для устойчивого развития округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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