Аналитики отмечают всплекс логистических связей между Ямалом, Грузией и Китаем

В мае 2025 года в ЯНАО зафиксирован заметный рост интереса к международным грузоперевозкам. Ключевыми направлениями для грузоперевозчиков округа стали страны Азии, и прежде всего, Китай. Еще один маршрут ямальский бизнес заново открывает для себя в Грузии, сообщают аналитики «Авито Услуги».
«Наибольший интерес среди жителей Ямало-Ненецкого АО за последний месяц вызвало направление между Ямало-Ненецким АО и Грузией — спрос на услуги международных грузоперевозок по этому маршруту в мае 2025 года увеличился в семь раз по сравнению с маем прошлого года», — сообщается в релизе цифровой платформы объявлений.
Как пишет источник, в числе популярных направлений остаются и страны Азии, прежде всего Китай — один из ключевых торговых партнеров Ямало-Ненецкого АО. Спрос на грузоперевозки между округом и Китаем за год увеличился в 2,4 раза. Это подтверждает тенденцию к укреплению логистических и деловых связей с азиатскими странами и государствами постсоветского пространства.
Между тем, в ЯНАО активно обсуждаются вопросы трудовой миграции. Так, в региональном парламенте подчеркивалась необходимость баланса между контролем за миграцией и интеграцией приезжих для устойчивого развития округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!