Вслед за СБИС начался масштабный сбой у ФНС и «Госключа»

В работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России наблюдаются масштабные сбои. Об этом сообщают пользователи из различных регионов страны, передает сервис мониторинга сбоев Downdetector.
«Проблемы с доступом из 11 городов», — сообщил Downdetector. Согласно данным сервиса мониторинга, за последний час чаще всего о проблемах с ФНС сообщают жители Санкт-Петербурга (5% от общего числа обращений), Москвы (4%), а также Смоленской, Калининградской и Магаданской областей (по 3%).
Также сбои замечены у сервиса «Госключ». С помощью приложения «Госключ» пользователи могут бесплатно оформить сертификат электронной подписи и использовать его для подписания различных документов. Наибольшее число обращений за последний час зафиксировано в Санкт-Петербурге (5%) и Москве (5%). Кроме того, проблемы наблюдаются в Свердловской области (4%), Нижегородской области (4%) и Камчатском крае (3%).
Ранее в системе электронного документооборота СБИС был зафиксирован крупный сбой. Об этом сообщают сведения, предоставленные сервисом Downdetector.
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