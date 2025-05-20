Вслед за СБИС начался масштабный сбой у ФНС и «Госключа»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начался масштабный сбой у ФНС и «Госключа»
Начался масштабный сбой у ФНС и «Госключа» Фото:

В работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России наблюдаются масштабные сбои. Об этом сообщают пользователи из различных регионов страны, передает сервис мониторинга сбоев Downdetector.

«Проблемы с доступом из 11 городов», — сообщил Downdetector. Согласно данным сервиса мониторинга, за последний час чаще всего о проблемах с ФНС сообщают жители Санкт-Петербурга (5% от общего числа обращений), Москвы (4%), а также Смоленской, Калининградской и Магаданской областей (по 3%).

Также сбои замечены у сервиса «Госключ». С помощью приложения «Госключ» пользователи могут бесплатно оформить сертификат электронной подписи и использовать его для подписания различных документов. Наибольшее число обращений за последний час зафиксировано в Санкт-Петербурге (5%) и Москве (5%). Кроме того, проблемы наблюдаются в Свердловской области (4%), Нижегородской области (4%) и Камчатском крае (3%).

Ранее в системе электронного документооборота СБИС был зафиксирован крупный сбой. Об этом сообщают сведения, предоставленные сервисом Downdetector.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В работе Федеральной налоговой службы (ФНС) России наблюдаются масштабные сбои. Об этом сообщают пользователи из различных регионов страны, передает сервис мониторинга сбоев Downdetector. «Проблемы с доступом из 11 городов», — сообщил Downdetector. Согласно данным сервиса мониторинга, за последний час чаще всего о проблемах с ФНС сообщают жители Санкт-Петербурга (5% от общего числа обращений), Москвы (4%), а также Смоленской, Калининградской и Магаданской областей (по 3%). Также сбои замечены у сервиса «Госключ». С помощью приложения «Госключ» пользователи могут бесплатно оформить сертификат электронной подписи и использовать его для подписания различных документов. Наибольшее число обращений за последний час зафиксировано в Санкт-Петербурге (5%) и Москве (5%). Кроме того, проблемы наблюдаются в Свердловской области (4%), Нижегородской области (4%) и Камчатском крае (3%). Ранее в системе электронного документооборота СБИС был зафиксирован крупный сбой. Об этом сообщают сведения, предоставленные сервисом Downdetector.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...