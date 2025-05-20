Миллион россиян поучаствовали в первом дне голосования «Единой России»: инструкция по тому, как присоединиться

Партия «Единая Россия» в ночь на 19 мая запустила электронное предварительное голосование на платформе PG.ER.RU. По итогам первого дня предварительного голосования «Единой России» свои голоса отдали более миллиона россиян. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Голосование пройдет до 25 мая включительно. Его проведут в 57 регионах, где в сентябре этого года состоятся выборы. Краткая инструкция по тому, как можно проголосовать за кандидатов — в материале URA.RU.
Зачем нужно голосовать
Президент Фонда информационной демократии Илья Массух отметил, что электронное голосование «Единой России» служит социальным лифтом для кандидатов и избирателей. По его словам, система позволяет кандидатам представить свои программы в цифровом формате, а гражданам — напрямую влиять на их выдвижение. Инструкция того, как быстро и просто проголосовать — в инфографике ниже.
Что известно про кандидатов
С 2009 года участие в таком голосовании является обязательным для всех кандидатов «Единой России» на выборах разных уровней. По словам члена Генсовета «Единой России» Сергея Перминова, в предварительном голосовании участвуют 940 бойцов и ветеранов СВО. Лидерами по числу кандидатов-участников спецоперации стали Республика Дагестан (117 человек), Челябинская область (83) и Воронежская область (81).
Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. По итогам голосования единороссы отберут кандидатов для участия в предстоящих региональных и муниципальных выборах, которые запланированы на осень. Для подготовки к избирательным кампаниям сотня победителей праймериз пройдет очное обучение на федеральной площадке Высшей партийной школы в Москве.
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