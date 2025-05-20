ФСБ сорвала поставку кокаина в Европу на шесть миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ России пресекли крупную транзитную поставку кокаина из Латинской Америки в страны Европейского союза общим весом более 1,8 тонны. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, стоимость изъятых наркотиков оценивается не менее чем в шесть миллиардов рублей.
«В марте 2025 года в результате контроля за прибывшими в Россию иностранцами задокументирована причастность к незаконному обороту наркотиков гражданина Украины и его подельника <...> они должны были вывезти из России в государства Европейского Союза особо крупную партию кокаина, ранее незаконно доставленную в нашу страну из Латинской Америки», — сообщили ТАСС в ЦОС, отметив, что действовали они в интересах европейской преступной группировки. В ведомстве уточнили, что при попытке перевозки наркотиков курьеры были задержаны с поличным, у них изъяли 1 110 килограммов запрещенных веществ.
В апреле 2025 года ФСБ предотвратила аналогичную наркоакцию, организованную двумя гражданами одного из государств Южной Америки. Прибыв в Россию, они готовили к отправке в Европу партию кокаина массой 725 кг, оптовая стоимость изъятых наркотиков составила не менее 6 млрд рублей. Оба наркодельца были задержаны. Преступники были задержаны правоохранительными органами.
Ранее в Амурской области сотрудники регионального управления ФСБ предотвратили попытку реализации крупной партии синтетических наркотиков. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято порядка 10 килограммов запрещенного вещества, рыночная стоимость которого превышает 150 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.