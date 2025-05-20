В России накрыли преступное ИТ-сообщество, распространяющее наркотики через даркнет

В России пресечена деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего работу маркетплейса в теневом сегменте Интернета, через который распространялись наркотики и оказывались другие криминальные услуги. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны семь предполагаемых участников группировки, среди которых сотрудники IT-компании и сервиса по обмену криптовалют.
«Мои коллеги <...> пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте Интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что сотрудники IT-компании обеспечивали стабильную работу онлайн-площадки, используя современные технологические решения для защиты от блокировок и атак. Среди задержанных также есть работники сервиса по обмену криптовалюты, которые принимали платежи за запрещенные вещества.
Оперативные мероприятия проводились одновременно в восьми регионах страны. Полицейские провели 28 обысков в жилых и коммерческих помещениях, связанных с подозреваемыми. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к деятельности этого преступного сообщества.
Ранее ФСБ России пресекли крупную транзитную поставку кокаина из Латинской Америки в страны Европейского союза. Общий вес изъятого составил более 1,8 тонны.
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