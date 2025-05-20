В России накрыли преступное ИТ-сообщество, распространяющее наркотики через даркнет

МВД: в России пресекли работу маркетплейса с наркотиками
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ФСБ задержали граждан, которые обвиняются в распространении наркотиков через Интернет
ФСБ задержали граждан, которые обвиняются в распространении наркотиков через Интернет Фото:

В России пресечена деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего работу маркетплейса в теневом сегменте Интернета, через который распространялись наркотики и оказывались другие криминальные услуги. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны семь предполагаемых участников группировки, среди которых сотрудники IT-компании и сервиса по обмену криптовалют.

«Мои коллеги <...> пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте Интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что сотрудники IT-компании обеспечивали стабильную работу онлайн-площадки, используя современные технологические решения для защиты от блокировок и атак. Среди задержанных также есть работники сервиса по обмену криптовалюты, которые принимали платежи за запрещенные вещества.

Оперативные мероприятия проводились одновременно в восьми регионах страны. Полицейские провели 28 обысков в жилых и коммерческих помещениях, связанных с подозреваемыми. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к деятельности этого преступного сообщества.

Ранее ФСБ России пресекли крупную транзитную поставку кокаина из Латинской Америки в страны Европейского союза. Общий вес изъятого составил более 1,8 тонны.

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В России пресечена деятельность преступного сообщества, обеспечивавшего работу маркетплейса в теневом сегменте Интернета, через который распространялись наркотики и оказывались другие криминальные услуги. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны семь предполагаемых участников группировки, среди которых сотрудники IT-компании и сервиса по обмену криптовалют. «Мои коллеги <...> пресекли деятельность семерых предполагаемых участников преступного сообщества. Они обеспечивали деятельность одного из маркетплейсов в теневом сегменте Интернета. Через него распространялись наркотики и предлагались другие криминальные услуги», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Она уточнила, что сотрудники IT-компании обеспечивали стабильную работу онлайн-площадки, используя современные технологические решения для защиты от блокировок и атак. Среди задержанных также есть работники сервиса по обмену криптовалюты, которые принимали платежи за запрещенные вещества. Оперативные мероприятия проводились одновременно в восьми регионах страны. Полицейские провели 28 обысков в жилых и коммерческих помещениях, связанных с подозреваемыми. В ходе обысков изъяты компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следствие продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к деятельности этого преступного сообщества. Ранее ФСБ России пресекли крупную транзитную поставку кокаина из Латинской Америки в страны Европейского союза. Общий вес изъятого составил более 1,8 тонны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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