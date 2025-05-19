Зампред краевого правительства Алякринский назвал срок открытия нового зоопарка в Перми

Новый зоопарк в Перми откроется для посетителей уже в ближайшее время. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания региона рассказал зампред правительства Андрей Алякринский.
«Ввод объекта будет в ближайшее время. Скажу с запасом — июль месяц точно», — сообщил депутатам зампред.
При этом итоговую сумму строительства объекта Алякринский не назвал. Пообещав раскрыть финансирование уже после передачи Минстроем объекта Минкульту и подписания всех актов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в новом зоопарке Перми введены в эксплуатацию восемь новых помещений. Среди них вольеры для кенгуру и эму, а еще для мангустов и капского дамана из группы «Африканская саванна». Кроме этого, строители завершили возведение дезбарьера, поста охраны, гаража и ряда других технических объектов. В новый зоопарк уже переехали тропические птицы: двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара и другие.
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