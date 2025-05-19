19 мая 2025

Зампред краевого правительства Алякринский назвал срок открытия нового зоопарка в Перми

Андрей Алякринский: новый зоопарк в Перми откроется в июле 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Ввод объекта будет в эксплуатацию состоится в ближайшее время
Ввод объекта будет в эксплуатацию состоится в ближайшее время Фото:

Новый зоопарк в Перми откроется для посетителей уже в ближайшее время. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания региона рассказал зампред правительства Андрей Алякринский. 

«Ввод объекта будет в ближайшее время. Скажу с запасом — июль месяц точно», — сообщил депутатам зампред.

При этом итоговую сумму строительства объекта Алякринский не назвал. Пообещав раскрыть финансирование уже после передачи Минстроем объекта Минкульту и подписания всех актов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в новом зоопарке Перми введены в эксплуатацию восемь новых помещений. Среди них вольеры для кенгуру и эму, а еще для мангустов и капского дамана из группы «Африканская саванна». Кроме этого, строители завершили возведение дезбарьера, поста охраны, гаража и ряда других технических объектов. В новый зоопарк уже переехали тропические птицы: двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара и другие.

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Новый зоопарк в Перми откроется для посетителей уже в ближайшее время. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания региона рассказал зампред правительства Андрей Алякринский.  «Ввод объекта будет в ближайшее время. Скажу с запасом — июль месяц точно», — сообщил депутатам зампред. При этом итоговую сумму строительства объекта Алякринский не назвал. Пообещав раскрыть финансирование уже после передачи Минстроем объекта Минкульту и подписания всех актов. Ранее URA.RU сообщало о том, что в новом зоопарке Перми введены в эксплуатацию восемь новых помещений. Среди них вольеры для кенгуру и эму, а еще для мангустов и капского дамана из группы «Африканская саванна». Кроме этого, строители завершили возведение дезбарьера, поста охраны, гаража и ряда других технических объектов. В новый зоопарк уже переехали тропические птицы: двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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