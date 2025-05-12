В новом пермском зоопарке достроили вольеры для животных из Австралии

В новом зоопарке Перми введены в эксплуатацию восемь новых помещений. Среди них вольеры для кенгуру и эму, рассказали в региональном министерстве строительства.
«В Перми введены в эксплуатацию еще восемь зданий в новом зоопарке. Среди объектов, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию вольеры с павильонами для австралийских животных — кенгуру и эму, а еще для мангустов и капского дамана из группы „Африканская саванна“», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Кроме этого, строители завершили возведение дезбарьера, поста охраны, гаража и ряда других технических объектов. В начале мая, как рассказывало URA.RU, в новый зоопарк уже переехали тропические птицы: двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара и другие.
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