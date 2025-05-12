В новом пермском зоопарке достроили вольеры для животных из Австралии

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Для кенгуру построили новый дом
Для кенгуру построили новый дом Фото:

В новом зоопарке Перми введены в эксплуатацию восемь новых помещений. Среди них вольеры для кенгуру и эму, рассказали в региональном министерстве строительства.

«В Перми введены в эксплуатацию еще восемь зданий в новом зоопарке. Среди объектов, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию вольеры с павильонами для австралийских животных — кенгуру и эму, а еще для мангустов и капского дамана из группы „Африканская саванна“», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Кроме этого, строители завершили возведение дезбарьера, поста охраны, гаража и ряда других технических объектов. В начале мая, как рассказывало URA.RU, в новый зоопарк уже переехали тропические птицы: двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара и другие. 

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В новом зоопарке Перми введены в эксплуатацию восемь новых помещений. Среди них вольеры для кенгуру и эму, рассказали в региональном министерстве строительства. «В Перми введены в эксплуатацию еще восемь зданий в новом зоопарке. Среди объектов, которые получили разрешение на ввод в эксплуатацию вольеры с павильонами для австралийских животных — кенгуру и эму, а еще для мангустов и капского дамана из группы „Африканская саванна“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Кроме этого, строители завершили возведение дезбарьера, поста охраны, гаража и ряда других технических объектов. В начале мая, как рассказывало URA.RU, в новый зоопарк уже переехали тропические птицы: двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара и другие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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