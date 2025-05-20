Путин рассказал Трампу о предотвращении угроз терактов в центре Москвы

Ушаков: Путин сообщил Трампу, что 7 мая были предотвращены теракты возле Кремля
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В ночь на седьмое мая в Москве были предотвращены теракты, сообщил Путин Трампу
В ночь на седьмое мая в Москве были предотвращены теракты, сообщил Путин Трампу Фото:

В ночь на 7 мая были успешно предотвращены теракты, планировавшиеся в районе Кремля и Красной площади. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Информацию сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Путин рассказал Трампу, что в ночь на 7 мая были предотвращены угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ушакова. Ранее стало известно, что Путин и Трамп обсудили личную встречу и согласились в том, что необходимо создать предпосылки для ее проведения. 

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В ночь на 7 мая были успешно предотвращены теракты, планировавшиеся в районе Кремля и Красной площади. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Информацию сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Путин рассказал Трампу, что в ночь на 7 мая были предотвращены угрозы совершения терактов в районе Кремля и Красной площади», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ушакова. Ранее стало известно, что Путин и Трамп обсудили личную встречу и согласились в том, что необходимо создать предпосылки для ее проведения. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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