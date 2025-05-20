«Я с СВО, мне ничего не будет»: екатеринбуржец, избивший женщину в магазине, разгуливает на свободе

Полиция ищет мужчину, избившего екатеринбурженку в продуктовом

20 мая 2025 в 15:59 Размер текста - 17 +

Силовики ищут мужчину по всему Екатеринбургу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мужчина, который накинулся на девушку в супермаркете на улице Таганской в Екатеринбурге, прячется от силовиков. Полицейские ищут его уже четвертый день, сказал источник URA.RU, близкий к городскому УМВД. Инцидент произошел 16 мая. Девушка стояла в очереди на кассе, услышала, как мужчина позади грубо разговаривает. «Я повернулась и спросила: „Это вы мне?“. А он сразу набросился на меня, четыре раза ударил меня по голове. Я позвонила мужу, он быстро прибежал мне на помощь», — сказала URA.RU потерпевшая. По ее словам, после избиений мужчина якобы выкрикнул: «Я с СВО, мне ничего не будет». Своего обидчика она встретила на следующий день (17 мая). «Он сказал мне: „Еще хочешь?“» — добавила девушка. По данным агентства, подозреваемого зовут Руслан. Девушка сняла побои и обратилась в отдел полиции №14. Силовики возбудили дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Кроме того, помощь ей оказывают представители «Русской общины». «Заявление пострадавшей принято в отделе полиции №?14. Она направлена на прохождение судебно-медицинского освидетельствования с целью установления степени тяжести причиненных ей травм. Участковые опросили очевидцев инцидента, изучили записи камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, причастного к инциденту. По итогам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение», — комментировали ранее в УМВД по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, который накинулся на девушку в супермаркете на улице Таганской в Екатеринбурге, прячется от силовиков. Полицейские ищут его уже четвертый день, сказал источник URA.RU, близкий к городскому УМВД. Инцидент произошел 16 мая. Девушка стояла в очереди на кассе, услышала, как мужчина позади грубо разговаривает. «Я повернулась и спросила: „Это вы мне?“. А он сразу набросился на меня, четыре раза ударил меня по голове. Я позвонила мужу, он быстро прибежал мне на помощь», — сказала URA.RU потерпевшая. По ее словам, после избиений мужчина якобы выкрикнул: «Я с СВО, мне ничего не будет». Своего обидчика она встретила на следующий день (17 мая). «Он сказал мне: „Еще хочешь?“» — добавила девушка. По данным агентства, подозреваемого зовут Руслан. Девушка сняла побои и обратилась в отдел полиции №14. Силовики возбудили дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Кроме того, помощь ей оказывают представители «Русской общины». «Заявление пострадавшей принято в отделе полиции №?14. Она направлена на прохождение судебно-медицинского освидетельствования с целью установления степени тяжести причиненных ей травм. Участковые опросили очевидцев инцидента, изучили записи камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, причастного к инциденту. По итогам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение», — комментировали ранее в УМВД по Екатеринбургу.