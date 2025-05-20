Девочке, жестоко избившей 12-летнюю в Первоуральске, грозит семь лет тюрьмы

20 мая 2025 в 15:34 Размер текста - 17 +

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото: Илья Московец © URA.RU Девочке, которая жестоко избила 12-летнюю школьницу в Первоуральске (Свердловская область), грозит до семи лет лишения свободы. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сказал URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «В ходе расследования сотрудниками СК России выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению причин и обстоятельств инцидента. Допрашиваются свидетели, будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Истребуется характеризующий материал в отношении участников конфликта, также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему», — сказал Шульга. Инцидент произошел 18 мая. Предварительно, на школьницу напали, потому что она якобы оскорбила умершую мать другой девочки. Мама пострадавшей уверяет, что это неправда. Сотрудники ПДН и прокуратура начали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочке, которая жестоко избила 12-летнюю школьницу в Первоуральске (Свердловская область), грозит до семи лет лишения свободы. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сказал URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «В ходе расследования сотрудниками СК России выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению причин и обстоятельств инцидента. Допрашиваются свидетели, будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Истребуется характеризующий материал в отношении участников конфликта, также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему», — сказал Шульга. Инцидент произошел 18 мая. Предварительно, на школьницу напали, потому что она якобы оскорбила умершую мать другой девочки. Мама пострадавшей уверяет, что это неправда. Сотрудники ПДН и прокуратура начали проверку.