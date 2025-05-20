Девочке, жестоко избившей 12-летнюю в Первоуральске, грозит семь лет тюрьмы

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Избрание меры пресечения деду-убийце Дмитрию Кучину. Екатеринбург , тюрьма, решетка, суд, клетка
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото:

Девочке, которая жестоко избила 12-летнюю школьницу в Первоуральске (Свердловская область), грозит до семи лет лишения свободы. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сказал URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«В ходе расследования сотрудниками СК России выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению причин и обстоятельств инцидента. Допрашиваются свидетели, будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Истребуется характеризующий материал в отношении участников конфликта, также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему», — сказал Шульга.

Инцидент произошел 18 мая. Предварительно, на школьницу напали, потому что она якобы оскорбила умершую мать другой девочки. Мама пострадавшей уверяет, что это неправда. Сотрудники ПДН и прокуратура начали проверку.

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Девочке, которая жестоко избила 12-летнюю школьницу в Первоуральске (Свердловская область), грозит до семи лет лишения свободы. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сказал URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «В ходе расследования сотрудниками СК России выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению причин и обстоятельств инцидента. Допрашиваются свидетели, будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Истребуется характеризующий материал в отношении участников конфликта, также принимаются меры по выяснению причин и условий, которые способствовали произошедшему», — сказал Шульга. Инцидент произошел 18 мая. Предварительно, на школьницу напали, потому что она якобы оскорбила умершую мать другой девочки. Мама пострадавшей уверяет, что это неправда. Сотрудники ПДН и прокуратура начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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