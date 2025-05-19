Школьницу из Первоуральска жестоко избили из-за слов о матери

В Первоуральске девочка могла жестоко избить 12-летнюю Екатерину (имя изменено) из-за негативных слов о ее скончавшейся матери. При этом, как сказала URA.RU мама потерпевшей, ее дочь на эту тему ничего не говорила.
Екатерина и обидчица — знакомые, но учатся в разных школах. «Недавно у девочки умерла мама. И ей кто-то сказал, что моя [Катя] нелестно высказалась о ней. Из-за этого она и решила избить ее. Но ничего такого не было», — заявила собеседница агентства.
Инцидент произошел 18 мая. На Екатерину набросились внезапно. Ее лицо было в крови, нос опух. Издевательства над ней снимали на видео другие подростки. Катя умоляла вызвать ей скорую, но в ответ ее лишь били. К ситуации подключились сотрудники ПДН, которые ведут проверку.
Разбирательство также начала свердловская прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
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