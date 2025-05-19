Школьницу из Первоуральска жестоко избили из-за слов о матери

20 мая 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 18 мая в Первоуральске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Первоуральске девочка могла жестоко избить 12-летнюю Екатерину (имя изменено) из-за негативных слов о ее скончавшейся матери. При этом, как сказала URA.RU мама потерпевшей, ее дочь на эту тему ничего не говорила. Екатерина и обидчица — знакомые, но учатся в разных школах. «Недавно у девочки умерла мама. И ей кто-то сказал, что моя [Катя] нелестно высказалась о ней. Из-за этого она и решила избить ее. Но ничего такого не было», — заявила собеседница агентства. Инцидент произошел 18 мая. На Екатерину набросились внезапно. Ее лицо было в крови, нос опух. Издевательства над ней снимали на видео другие подростки. Катя умоляла вызвать ей скорую, но в ответ ее лишь били. К ситуации подключились сотрудники ПДН, которые ведут проверку. Разбирательство также начала свердловская прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске девочка могла жестоко избить 12-летнюю Екатерину (имя изменено) из-за негативных слов о ее скончавшейся матери. При этом, как сказала URA.RU мама потерпевшей, ее дочь на эту тему ничего не говорила. Екатерина и обидчица — знакомые, но учатся в разных школах. «Недавно у девочки умерла мама. И ей кто-то сказал, что моя [Катя] нелестно высказалась о ней. Из-за этого она и решила избить ее. Но ничего такого не было», — заявила собеседница агентства. Инцидент произошел 18 мая. На Екатерину набросились внезапно. Ее лицо было в крови, нос опух. Издевательства над ней снимали на видео другие подростки. Катя умоляла вызвать ей скорую, но в ответ ее лишь били. К ситуации подключились сотрудники ПДН, которые ведут проверку. Разбирательство также начала свердловская прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.