Власти усилят контроль за паводком в Пермском крае из-за угрозы подтопления

Министерство природных ресурсов Пермского края сообщает о сохранении притока воды в водохранилища. В связи с этим Федеральным агентством водных ресурсов с 20 мая 2025 года увеличен средний расход воды через гидроузлы Камской и Воткинской ГЭС.
«Для Камской ГЭС сброс воды составляет 7000+500 кубических метров в секунду. Для Воткинской ГЭС сброс воды установлен на уровне 6000+500 кубических метров в секунду», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
В Минприроды также отмечают, что существует потенциальная угроза затопления территорий региона. Поэтому органам местного самоуправления Перми, а также Пермского, Краснокамского и Нытвенского округов поручено обеспечивать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой.
Ранее URA.RU сообщало о том, что Пермь и Краснокамск могут оказаться под угрозой подтопления в связи с увеличением сбросов воды через Камскую ГЭС. По прогнозу специалистов, вероятность затопления низинных участков сохраняется в первой половине следующей недели.
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