Директор тюменской школы, где избили сына бойца СВО, рассказал о ситуации с семьей мальчика

С семьей пострадавшего после избиения тремя учениками сына бойца СВО в школе проводят работу. Такими подробностями с корреспондентом URA.RU поделился директор образовательного учреждения №45 в Тюмени Дмитрий Коляденко.
«Классный руководитель находится на связи с мамой мальчика. Его мать приглашена на совет профилактики. По результатам встречи будут приняты необходимые меры», — поделился руководитель школы.
Также он подчеркнул, что ранее в школе подобных инцидентов не происходило. В свою очередь, по данным директора, мама ученика подала заявление в правоохранительные органы. Школа сотрудничает с отделом по делам несовершеннолетних по данному поводу.
Ранее в школе №45 Тюмени произошел инцидент, когда трое одноклассников избили третьеклассника из-за участия его отца в специальной военной операции. По данным правоохранительных органов, конфликту предшествовала длительная травля, а мама пострадавшего обратилась в полицию только после избиения. В связи с этим в школе проводится внеочередное заседание профилактической комиссии с участием родителей всех сторон.
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