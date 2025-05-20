Директор тюменской школы, где избили сына бойца СВО, рассказал о ситуации с семьей мальчика

С семьей пострадавшего сына бойца СВО школа проводит работу
© Служба новостей «URA.RU»
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В инциденте разбираются правоохранители и образовательное учреждение
В инциденте разбираются правоохранители и образовательное учреждение Фото:

С семьей пострадавшего после избиения тремя учениками сына бойца СВО в школе проводят работу. Такими подробностями с корреспондентом URA.RU поделился директор образовательного учреждения №45 в Тюмени Дмитрий Коляденко.

«Классный руководитель находится на связи с мамой мальчика. Его мать приглашена на совет профилактики. По результатам встречи будут приняты необходимые меры», — поделился руководитель школы.

Также он подчеркнул, что ранее в школе подобных инцидентов не происходило. В свою очередь, по данным директора, мама ученика подала заявление в правоохранительные органы. Школа сотрудничает с отделом по делам несовершеннолетних по данному поводу.

Ранее в школе №45 Тюмени произошел инцидент, когда трое одноклассников избили третьеклассника из-за участия его отца в специальной военной операции. По данным правоохранительных органов, конфликту предшествовала длительная травля, а мама пострадавшего обратилась в полицию только после избиения. В связи с этим в школе проводится внеочередное заседание профилактической комиссии с участием родителей всех сторон.

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С семьей пострадавшего после избиения тремя учениками сына бойца СВО в школе проводят работу. Такими подробностями с корреспондентом URA.RU поделился директор образовательного учреждения №45 в Тюмени Дмитрий Коляденко. «Классный руководитель находится на связи с мамой мальчика. Его мать приглашена на совет профилактики. По результатам встречи будут приняты необходимые меры», — поделился руководитель школы. Также он подчеркнул, что ранее в школе подобных инцидентов не происходило. В свою очередь, по данным директора, мама ученика подала заявление в правоохранительные органы. Школа сотрудничает с отделом по делам несовершеннолетних по данному поводу. Ранее в школе №45 Тюмени произошел инцидент, когда трое одноклассников избили третьеклассника из-за участия его отца в специальной военной операции. По данным правоохранительных органов, конфликту предшествовала длительная травля, а мама пострадавшего обратилась в полицию только после избиения. В связи с этим в школе проводится внеочередное заседание профилактической комиссии с участием родителей всех сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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