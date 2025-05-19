Бывшая «дочка» «Сургутнефтегаза» из ХМАО попала под санкции Великобритании

Акционерное общество «Сургутинвестнефть», ранее связанное с ПАО «Сургутнефтегаз», включено в новый санкционный список Великобритании, опубликованный на официальном сайте правительства страны. Компания из ХМАО, управляющая реестрами акционеров крупнейших предприятий региона, оказалась в числе юридических лиц, на которых теперь распространяются финансовые и административные ограничения.
«АО „Сургутинвестнефть“ является „вовлеченным лицом“ в соответствии с Положением о России (санкции) (выход из ЕС) 2019 года, поскольку оно участвует или участвовало в получении выгоды от правительства России или оказании ему поддержки путем осуществления деятельности в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в российском секторе финансовых услуг. Введенные санкции: замораживание активов, санкции на дисквалификацию директора, санкции на трастовые услуги», — указано в санкционном списке.
По данным СБИС, до января 2022 года одним из учредителей «Сургутинвестнефти» был «Сургутнефтегаз». В числе компаний, чьи реестры она обслуживает, — «Ютэйр», сам «Сургутнефтегаз», а также различные активы, принадлежащие правительству Югры и мэриям городов региона, зарегистрированные в форме акционерных обществ.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутинвестнефть» была включена в санкционный список Минфина США. Американские власти обвинили компанию в поддержке российских интересов, включив её в список OFAC.
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