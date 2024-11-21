Бывшая дочка «Сургутнефтегаза» попала под санкции США

Акционерное общество «Сургутинвестнефть» — одна из крупнейших в стране компаний-держателей реестра акционеров попала в санкционный список США. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.
«Следующие организации были добавлены в санкционный список OFAC. Акционерное общество „Сургутинвестнефть“, — сообщается на сайте Минфина США.
По данным СБИС-онлайн, до января 2022 года одним из учредителей компании являлся «Сургутнефтегаз». В списке компаний, держателем реестра которых она выступает, фактически весь югорский бизнес. Например, в перечень входят «Ютэйр», «Сургутнефтегаз» и внебюджетные активы окружного правительства и мэрий, зарегистрированные в форме АО.
Ранее URA.RU писало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов попал в санкционный список США. В нем также оказалась экс-губернатор Югры Наталья Комарова и другие политики региона.
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