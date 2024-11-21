Бывшая дочка «Сургутнефтегаза» попала под санкции США

Компания из ХМАО «Сургутинвестнефть» попала под санкции США
© Служба новостей «URA.RU»
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США ввели новые санкции, в их списке оказалась компания из ХМАО
США ввели новые санкции, в их списке оказалась компания из ХМАО Фото:
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Акционерное общество «Сургутинвестнефть» — одна из крупнейших в стране компаний-держателей реестра акционеров попала в санкционный список США. Информация об этом размещена на сайте Минфина США.

«Следующие организации были добавлены в санкционный список OFAC. Акционерное общество „Сургутинвестнефть“, — сообщается на сайте Минфина США.

По данным СБИС-онлайн, до января 2022 года одним из учредителей компании являлся «Сургутнефтегаз». В списке компаний, держателем реестра которых она выступает, фактически весь югорский бизнес. Например, в перечень входят «Ютэйр», «Сургутнефтегаз» и внебюджетные активы окружного правительства и мэрий, зарегистрированные в форме АО.

Ранее URA.RU писало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов попал в санкционный список США. В нем также оказалась экс-губернатор Югры Наталья Комарова и другие политики региона.

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Акционерное общество «Сургутинвестнефть» — одна из крупнейших в стране компаний-держателей реестра акционеров попала в санкционный список США. Информация об этом размещена на сайте Минфина США. «Следующие организации были добавлены в санкционный список OFAC. Акционерное общество „Сургутинвестнефть“, — сообщается на сайте Минфина США. По данным СБИС-онлайн, до января 2022 года одним из учредителей компании являлся «Сургутнефтегаз». В списке компаний, держателем реестра которых она выступает, фактически весь югорский бизнес. Например, в перечень входят «Ютэйр», «Сургутнефтегаз» и внебюджетные активы окружного правительства и мэрий, зарегистрированные в форме АО. Ранее URA.RU писало, что генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов попал в санкционный список США. В нем также оказалась экс-губернатор Югры Наталья Комарова и другие политики региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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