В Тюмени накажут водителя, по вине которого женщину протащило за автобусом

Водителя, по вине которого пассажирку городского маршрута №2 протащило за автобусом, , могут привлечь к ответственности. Об этом заявил директор автотранспортного предприятия Роман Шулепов.
«Знаем об этом инциденте. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. С пассажиркой тоже связались, пояснили порядок получения компенсации», — сообщил Шулепов в видео, размещенном в telegram-канале городской администрации.
Кроме того, проводится расследование всех обстоятельств происшедшего, добавил он. Ранее сообщалось, что при выходе из автобуса женщине зажало ногу и плечо дверью автобуса, затем пассажирку протащило за автобусом несколько метров. Врачи зафиксировали травмы ноги и плеча.
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