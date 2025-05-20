В Тюмени накажут водителя, по вине которого женщину протащило за автобусом

В Тюмени расследуют причины получения травм пассажиркой муниципального автобуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в городском автобусе №2
Инцидент произошел в городском автобусе №2 Фото:

Водителя, по вине которого пассажирку городского маршрута №2 протащило за автобусом, , могут привлечь к ответственности. Об этом заявил директор автотранспортного предприятия Роман Шулепов.

«Знаем об этом инциденте. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. С пассажиркой тоже связались, пояснили порядок получения компенсации», — сообщил Шулепов в видео, размещенном в telegram-канале городской администрации.

Кроме того, проводится расследование всех обстоятельств происшедшего, добавил он. Ранее сообщалось, что при выходе из автобуса женщине зажало ногу и плечо дверью автобуса, затем пассажирку протащило за автобусом несколько метров. Врачи зафиксировали травмы ноги и плеча.

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Водителя, по вине которого пассажирку городского маршрута №2 протащило за автобусом, , могут привлечь к ответственности. Об этом заявил директор автотранспортного предприятия Роман Шулепов. «Знаем об этом инциденте. Решается вопрос о привлечении водителя к ответственности. С пассажиркой тоже связались, пояснили порядок получения компенсации», — сообщил Шулепов в видео, размещенном в telegram-канале городской администрации. Кроме того, проводится расследование всех обстоятельств происшедшего, добавил он. Ранее сообщалось, что при выходе из автобуса женщине зажало ногу и плечо дверью автобуса, затем пассажирку протащило за автобусом несколько метров. Врачи зафиксировали травмы ноги и плеча.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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