Евросоюз ввел санкции против «Сургутнефтегаза»

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО включена в обновленный санкционный список Европейского союза. Информация об этом размещена на официальном сайте ЕС.
«Совет ЕС считает, что 17 лиц и 58 организаций добавлены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам. В список добавлено ПАО „Сургутнефтегаз“, компания осуществляет деятельность в экономической отрасли, являющейся существенным источником дохода для правительства Российской Федерации», — говорится в документах ЕС.
Ранее URA.RU писало, что бывшая «дочка» «Сургутнефтегаза» — АО «Сургутинвестнефть» — попала под санкции Великобритании и США. Ограничения предполагают замораживание активов, санкции на дисквалификацию директора, санкции на трастовые услуги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!