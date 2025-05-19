19 мая 2025

Евросоюз ввел санкции против «Сургутнефтегаза»

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз включил компанию «Сургутнефтегаз» в новый санкционный список
Евросоюз включил компанию «Сургутнефтегаз» в новый санкционный список Фото:

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО включена в обновленный санкционный список Европейского союза. Информация об этом размещена на официальном сайте ЕС.

«Совет ЕС считает, что 17 лиц и 58 организаций добавлены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам. В список добавлено ПАО „Сургутнефтегаз“, компания осуществляет деятельность в экономической отрасли, являющейся существенным источником дохода для правительства Российской Федерации», — говорится в документах ЕС.

Ранее URA.RU писало, что бывшая «дочка» «Сургутнефтегаза» — АО «Сургутинвестнефть» — попала под санкции Великобритании и США. Ограничения предполагают замораживание активов, санкции на дисквалификацию директора, санкции на трастовые услуги.  

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Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО включена в обновленный санкционный список Европейского союза. Информация об этом размещена на официальном сайте ЕС. «Совет ЕС считает, что 17 лиц и 58 организаций добавлены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, подлежащих ограничительным мерам. В список добавлено ПАО „Сургутнефтегаз“, компания осуществляет деятельность в экономической отрасли, являющейся существенным источником дохода для правительства Российской Федерации», — говорится в документах ЕС. Ранее URA.RU писало, что бывшая «дочка» «Сургутнефтегаза» — АО «Сургутинвестнефть» — попала под санкции Великобритании и США. Ограничения предполагают замораживание активов, санкции на дисквалификацию директора, санкции на трастовые услуги.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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