Туроператор рассказал, запустят ли чартеры из Тюмени в Абхазию

Из Тюмени не планируют запускать чартерные рейсы в Сухум (Абхазию). Об этом URA.RU рассказали представители туроператора Pegas. Ранее страны возобновили регулярное авиасообщение, а также в столице Абхазии открыли реконструированный аэропорт.
«Пока есть только рейсы через Сочи, туристических пакет через аэропорт в Сухуме сейчас нет. Чтобы попасть в Абхазию, тюменцы сейчас могут долететь до Сочи, а уже оттуда доехать на автобусе в Абхазию», — рассказали агентству представители туроператора Pegas Touristik.
С 1 мая восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Абхазией, прерванное на 30 лет. Первый полет по маршруту «Внуково» — Сухум осуществила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Деятельность аэропорта в столице Абхазии приостанавливали на фоне политической нестабильности в Грузии в начале 1990-х годов.
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