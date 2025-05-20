Туроператор рассказал, запустят ли чартеры из Тюмени в Абхазию

Из Тюмени не планируют запускать чартерные рейсы в Абхазию
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока добраться до Абхазии можно через Сочи
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Из Тюмени не планируют запускать чартерные рейсы в Сухум (Абхазию). Об этом URA.RU рассказали представители туроператора Pegas. Ранее страны возобновили регулярное авиасообщение, а также в столице Абхазии открыли реконструированный аэропорт.

«Пока есть только рейсы через Сочи, туристических пакет через аэропорт в Сухуме сейчас нет. Чтобы попасть в Абхазию, тюменцы сейчас могут долететь до Сочи, а уже оттуда доехать на автобусе в Абхазию», — рассказали агентству представители туроператора Pegas Touristik.

С 1 мая восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Абхазией, прерванное на 30 лет. Первый полет по маршруту «Внуково» — Сухум осуществила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Деятельность аэропорта в столице Абхазии приостанавливали на фоне политической нестабильности в Грузии в начале 1990-х годов.

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Из Тюмени не планируют запускать чартерные рейсы в Сухум (Абхазию). Об этом URA.RU рассказали представители туроператора Pegas. Ранее страны возобновили регулярное авиасообщение, а также в столице Абхазии открыли реконструированный аэропорт. «Пока есть только рейсы через Сочи, туристических пакет через аэропорт в Сухуме сейчас нет. Чтобы попасть в Абхазию, тюменцы сейчас могут долететь до Сочи, а уже оттуда доехать на автобусе в Абхазию», — рассказали агентству представители туроператора Pegas Touristik. С 1 мая восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Абхазией, прерванное на 30 лет. Первый полет по маршруту «Внуково» — Сухум осуществила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Деятельность аэропорта в столице Абхазии приостанавливали на фоне политической нестабильности в Грузии в начале 1990-х годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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