В ЯНАО упразднят молодежное правительство

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Молодежное правительство заменят координационным советом
Молодежное правительство заменят координационным советом Фото:

На Ямале прекращается деятельность Молодежного правительства. Его функции передадут Координационному совету при губернаторе, сообщают окружные власти.

«Прекратить деятельность Молодежного правительство Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в постановлении губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Как комментируют документ в пресс-службе органа власти, функции молодежного правительства передадут Координационному совету при губернаторе.

Этот совет занимается вопросами взаимодействия с молодежными организациями и движениями. Реализация проекта не требует дополнительных средств окружного бюджета. Решение связано с оптимизацией органов власти в ЯНАО.

Ранее в департаменте молодежной политики ЯНАО была введена должность управляющего проектом «Молодежь и дети», связанная с организацией работы комиссии Госсовета РФ по этому направлению. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Артюхова вступило в силу 1 мая и предусматривает подчинение управляющего первому заместителю директора департамента.

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На Ямале прекращается деятельность Молодежного правительства. Его функции передадут Координационному совету при губернаторе, сообщают окружные власти. «Прекратить деятельность Молодежного правительство Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в постановлении губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Как комментируют документ в пресс-службе органа власти, функции молодежного правительства передадут Координационному совету при губернаторе. Этот совет занимается вопросами взаимодействия с молодежными организациями и движениями. Реализация проекта не требует дополнительных средств окружного бюджета. Решение связано с оптимизацией органов власти в ЯНАО. Ранее в департаменте молодежной политики ЯНАО была введена должность управляющего проектом «Молодежь и дети», связанная с организацией работы комиссии Госсовета РФ по этому направлению. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Артюхова вступило в силу 1 мая и предусматривает подчинение управляющего первому заместителю директора департамента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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