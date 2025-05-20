В ЯНАО упразднят молодежное правительство

На Ямале прекращается деятельность Молодежного правительства. Его функции передадут Координационному совету при губернаторе, сообщают окружные власти.
«Прекратить деятельность Молодежного правительство Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в постановлении губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Как комментируют документ в пресс-службе органа власти, функции молодежного правительства передадут Координационному совету при губернаторе.
Этот совет занимается вопросами взаимодействия с молодежными организациями и движениями. Реализация проекта не требует дополнительных средств окружного бюджета. Решение связано с оптимизацией органов власти в ЯНАО.
Ранее в департаменте молодежной политики ЯНАО была введена должность управляющего проектом «Молодежь и дети», связанная с организацией работы комиссии Госсовета РФ по этому направлению. Соответствующее постановление губернатора Дмитрия Артюхова вступило в силу 1 мая и предусматривает подчинение управляющего первому заместителю директора департамента.
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