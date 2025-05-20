Кто из единороссов покорит курганские думы: микс опыта, молодости и неожиданных героев. Эксклюзив

Женщины хотят попасть в курганскую областную думу наравне с мужчинами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане на праймериз заявилось больше женщин, чем мужчин
В Кургане на праймериз заявилось больше женщин, чем мужчин Фото:
новость из сюжета
Праймериз «Единой России» в Курганской области

В Кургане подходит к концу второй день предварительного голосования «Единой России» в областную думу. Сейчас избиратели голосуют за кандидатов в четыре думы: в областную, в Шадринске, в Макушино и в Шумихе. Эксклюзивно для URA.RU в партии ЕР раскрыли, какие кандидаты заявились на предварительное голосование. 

Конкуренция и состав кандидатов

Средняя конкуренция на один мандат составляет почти шесть человек. Среди участников праймериз почти равное соотношение мужчин и женщин — 51% женщин (101 кандидат) и 49% мужчин (99 кандидатов), что отражает тенденцию к гендерному балансу в региональной политике.

Особенно примечательно, что среди претендентов на депутатские кресла — 20 действующих депутатов Курганской областной думы из 27, что составляет 74%. Это говорит о том, что часть политиков стремится сохранить свои позиции и продолжить работу в законодательном органе. Также в списке кандидатов значатся два участника специальной военной операции.

Партийная принадлежность

Из 200 кандидатов 128 являются членами партии «Единая Россия», 46 — сторонниками партии, а 26 — беспартийными. Важно отметить, что все беспартийные кандидаты обязаны стать сторонниками партии до основных выборов.

Образование и возраст

Большинство кандидатов имеют высокий уровень образования: 159 человек с высшим образованием, 34 — со средним профессиональным, и 7 — со средним общим (в том числе студенты). Средний возраст участников праймериз составляет 44 года.

Профессиональный профиль

Кандидаты представляют широкий спектр профессий и сфер деятельности:

  • 93 руководителя и заместителя руководителей предприятий и учреждений;
  • 37 служащих;
  • 22 педагога;
  • 19 инженеров и рабочих специальностей;
  • 10 индивидуальных предпринимателей;
  • пять медиков;
  • четыре пенсионера;
  • три менеджера и служащих бизнес-структур;
  • три студента;
  • три временно не работающих;
  • один самозанятый.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. Ранее URA.RU пообщалось с инсайдерами и политологом и проанализировало, кто оказался в зоне риска — несмотря на поддержку и статус. Четыре единоросса оказались в шатком положении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане подходит к концу второй день предварительного голосования «Единой России» в областную думу. Сейчас избиратели голосуют за кандидатов в четыре думы: в областную, в Шадринске, в Макушино и в Шумихе. Эксклюзивно для URA.RU в партии ЕР раскрыли, какие кандидаты заявились на предварительное голосование.  Конкуренция и состав кандидатов Средняя конкуренция на один мандат составляет почти шесть человек. Среди участников праймериз почти равное соотношение мужчин и женщин — 51% женщин (101 кандидат) и 49% мужчин (99 кандидатов), что отражает тенденцию к гендерному балансу в региональной политике. Особенно примечательно, что среди претендентов на депутатские кресла — 20 действующих депутатов Курганской областной думы из 27, что составляет 74%. Это говорит о том, что часть политиков стремится сохранить свои позиции и продолжить работу в законодательном органе. Также в списке кандидатов значатся два участника специальной военной операции. Партийная принадлежность Из 200 кандидатов 128 являются членами партии «Единая Россия», 46 — сторонниками партии, а 26 — беспартийными. Важно отметить, что все беспартийные кандидаты обязаны стать сторонниками партии до основных выборов. Образование и возраст Большинство кандидатов имеют высокий уровень образования: 159 человек с высшим образованием, 34 — со средним профессиональным, и 7 — со средним общим (в том числе студенты). Средний возраст участников праймериз составляет 44 года. Профессиональный профиль Кандидаты представляют широкий спектр профессий и сфер деятельности: Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. Ранее URA.RU пообщалось с инсайдерами и политологом и проанализировало, кто оказался в зоне риска — несмотря на поддержку и статус. Четыре единоросса оказались в шатком положении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...