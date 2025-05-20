В Кургане подходит к концу второй день предварительного голосования «Единой России» в областную думу. Сейчас избиратели голосуют за кандидатов в четыре думы: в областную, в Шадринске, в Макушино и в Шумихе. Эксклюзивно для URA.RU в партии ЕР раскрыли, какие кандидаты заявились на предварительное голосование.
Конкуренция и состав кандидатов
Средняя конкуренция на один мандат составляет почти шесть человек. Среди участников праймериз почти равное соотношение мужчин и женщин — 51% женщин (101 кандидат) и 49% мужчин (99 кандидатов), что отражает тенденцию к гендерному балансу в региональной политике.
Особенно примечательно, что среди претендентов на депутатские кресла — 20 действующих депутатов Курганской областной думы из 27, что составляет 74%. Это говорит о том, что часть политиков стремится сохранить свои позиции и продолжить работу в законодательном органе. Также в списке кандидатов значатся два участника специальной военной операции.
Партийная принадлежность
Из 200 кандидатов 128 являются членами партии «Единая Россия», 46 — сторонниками партии, а 26 — беспартийными. Важно отметить, что все беспартийные кандидаты обязаны стать сторонниками партии до основных выборов.
Образование и возраст
Большинство кандидатов имеют высокий уровень образования: 159 человек с высшим образованием, 34 — со средним профессиональным, и 7 — со средним общим (в том числе студенты). Средний возраст участников праймериз составляет 44 года.
Профессиональный профиль
Кандидаты представляют широкий спектр профессий и сфер деятельности:
- 93 руководителя и заместителя руководителей предприятий и учреждений;
- 37 служащих;
- 22 педагога;
- 19 инженеров и рабочих специальностей;
- 10 индивидуальных предпринимателей;
- пять медиков;
- четыре пенсионера;
- три менеджера и служащих бизнес-структур;
- три студента;
- три временно не работающих;
- один самозанятый.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут 14 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутата. Ранее URA.RU пообщалось с инсайдерами и политологом и проанализировало, кто оказался в зоне риска — несмотря на поддержку и статус. Четыре единоросса оказались в шатком положении.
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