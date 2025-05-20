«Ничего мне не будет»: школьница объяснила, зачем избила 12-летнюю девочку в Первоуральске. Скрин

В Первоуральске школьница избила 12-летнюю знакомую из-за кражи и слов о матери

20 мая 2025 в 18:16 Размер текста - 17 +

Против девочки возбудили уголовное дело Фото: читатель URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске Девочка, которая жестоко избила 12-летнюю Екатерину (имя изменено) в Первоуральске, заявила, что сделала это на эмоциях из-за негативных слов в адрес ее умершей мамы. Некоторые пользователи соцсетей ополчились на школьницу-агрессора. «Ничего мне не будет, она (потерпевшая — прим. ред.) сама виновата в ситуации, драку начала она, а не я. Она оскорбила мою маму, которой нет. Просто не понимаю, почему вы не понимаете, что мама это святое. Понятно, у меня стресс был, что мамы не стало. Я была на эмоциях. Думаю, если бы вы были на моем месте, вы бы поступили также. Если бы она не начала, я бы вообще ее не трогала», — написала девочка. Новость по теме Девочка избивала 12-летнюю школьницу под овации друзей в Первоуральске. Видео Кроме того, она уверяет, что потерпевшая якобы украла у нее кофту, а у ее подруги деньги из сумки. И, по ее словам, драку первой начала именно Екатерина (другие свидетели инцидента не подтвердили это URA.RU). «Словами она уже не понимала, как еще-то надо было, с ней разговаривали и не раз. Я пыталась с ней поговорить», — утверждает школьница. Мама пострадавшей опровергла URA.RU сведения, что ее дочь якобы что-то украла. «За свою 12-летнюю жизнь она вообще ничего никогда не крала, ни одного инцидента не было. Это все выдумки», — ответила собеседница агентства. Стычка произошла 18 мая. Школьница била знакомую по лицу, прыгала по ней и пыталась выколоть глаза. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Подробнее о случившемся, — в сюжете URA.RU. Комментария, которые оставила школьница Скрин: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочка, которая жестоко избила 12-летнюю Екатерину (имя изменено) в Первоуральске, заявила, что сделала это на эмоциях из-за негативных слов в адрес ее умершей мамы. Некоторые пользователи соцсетей ополчились на школьницу-агрессора. «Ничего мне не будет, она (потерпевшая — прим. ред.) сама виновата в ситуации, драку начала она, а не я. Она оскорбила мою маму, которой нет. Просто не понимаю, почему вы не понимаете, что мама это святое. Понятно, у меня стресс был, что мамы не стало. Я была на эмоциях. Думаю, если бы вы были на моем месте, вы бы поступили также. Если бы она не начала, я бы вообще ее не трогала», — написала девочка. Кроме того, она уверяет, что потерпевшая якобы украла у нее кофту, а у ее подруги деньги из сумки. И, по ее словам, драку первой начала именно Екатерина (другие свидетели инцидента не подтвердили это URA.RU). «Словами она уже не понимала, как еще-то надо было, с ней разговаривали и не раз. Я пыталась с ней поговорить», — утверждает школьница. Мама пострадавшей опровергла URA.RU сведения, что ее дочь якобы что-то украла. «За свою 12-летнюю жизнь она вообще ничего никогда не крала, ни одного инцидента не было. Это все выдумки», — ответила собеседница агентства. Стычка произошла 18 мая. Школьница била знакомую по лицу, прыгала по ней и пыталась выколоть глаза. СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Подробнее о случившемся, — в сюжете URA.RU.