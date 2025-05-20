Из Пермского края в Монголию отправили тонны клевера и льна

В начале 2025 года из Пермского края в Монголию было экспортировано 292,6 тонны семян различных сельскохозяйственных культур, включая пшеницу, овес, клевер и лен-долгунец. В аналогичном периоде 2024 года подобные поставки не осуществлялись.
«Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю проконтролировали отправку партии семян клевера объемом 1,6 тонны. В ходе проверки специалисты отобрали образцы продукции для проведения фитосанитарного анализа в Пермском филиале ФГБУ „ВНИИКР“, — сообщает регионально Управление Россельхознадзора на официальном сайте.
Результаты лабораторных исследований подтвердили отсутствие карантинных вредителей и заболеваний. По итогам проверки владельцу семян был выдан фитосанитарный сертификат, необходимый для осуществления экспорта продукции в Монголию.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермский край из Кыргызстана привезли 4,4 тонны свежей клубники. В отношении данной продукции были оформлены соответствующие акты карантинного фитосанитарного контроля. Это позволило разрешить реализацию свежих ягод в торговых сетях Пермского края.
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